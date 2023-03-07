賀軍翔為新戲一夜白頭 成2女神爭愛對象

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導演徐譽庭新戲「不夠善良的我們」劇情橫跨12年，演員賀軍翔（圖）拋開過往酷帥花美男造型，獻出首次平頭，更漂染8小時白頭。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）演員賀軍翔在影集「不夠善良的我們」成為林依晨、許瑋甯爭愛對象。為詮釋連「背影」都極具魅力的角色，他拋開過往酷帥花美男造型，獻出首次平頭造型，更為戲漂染8小時白頭。

「不夠善良的我們」劇情橫跨12年，日前2011年的情節已殺青，3名主演立即為2023年造型變髮。今天也釋出第一波劇照，不僅林依晨剪去烏黑長髮，許瑋甯也燙起短髮，而賀軍翔飾演的男主角「何瑞之」，不但是許瑋甯心中的優質老公，還讓林依晨排除萬難也想嫁。為呈現導演徐譽庭心中連背影都性感，又有成熟安全感的「何瑞之」，造型團隊苦思許久，還多次被導演打槍後，才以白髮定案。

賀軍翔透露劇組分享，自己拍戲多年，從沒遇過有導演在定裝時最在意的是「背影」。導演徐譽庭則解釋很多時候他們觀察人，都是在對方背後進行，因此「背影」是劇中很重要的「情節」，但用背影表達情緒也相當考驗演技。徐譽庭也開心下結論：「我對賀軍翔的背影非常滿意」。

「不夠善良的我們」劇情從林依晨和許瑋甯一次意外的「撞衫」事件展開，性格迥異卻同月同日生的兩人，不只常買同款服飾，還愛上了同一個男人，成為糾纏12年的情敵，本劇預計今年12月上檔。（編輯：卞金峰）1120307

演員林依晨（右）在新戲「不夠善良的我們」中飾演甜美懂事的第三者，介入男主角賀軍翔（左）的感情。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月7日