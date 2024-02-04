把害羞搬上檯面 「愛愛內含光」挑戰台劇尺度

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）大方談性與愛的影集「愛愛內含光」上線2天即攻占Netflix台灣榜單第2名。全劇逾30場親密戲挑戰台劇尺度，但主創團隊強調演員意願絕對排在第一，沒有作品值得讓人留下創傷。

「愛愛內含光」劇名來自古詩「座右銘」的「曖曖內含光」，刻意改字從「曖」變「愛」，象徵全劇探討的愛情與性愛，導演黃婕妤與監製盧維君、陳查理接受中央社記者專訪分享，他們認為這一切都是很美好、自然的事，期許觀眾都能以健康、開放態度看待，也看到家庭關係如何影響一個人的感情觀。

尤其當海外都有「性愛自修室」、「正常人」等結合性愛議題，刻畫青少年在青春期面對親情、愛情等各種自我認同迷惘的優秀影集，讓擁有國外生活經驗的黃婕妤與陳查理思考，為什麼台灣不能有，也期待能拓寬台灣的劇種類型。

因此全劇是台灣少見有大量親密戲的作品，並聘請親密指導協助設計動作，但黃婕妤強調，演員意願絕對是第一順位，「不要就是不要」。

親密戲就像武打戲，黃婕妤認為沒有過多空間能即興，任何步驟一定事先講好，摸到哪、親到哪，都與演員有共識、排練過才拍攝，連吻戲都被列在親密戲範圍，「絕不會臨時加戲，讓演員因現場壓力say yes，若造成後來他們心理不舒服，就有違我們創作初衷」。

黃婕妤認為，「愛愛內含光」是台灣挑戰性愛題材的一個起步，絕對得讓演員安心。陳查理也補充：「我們相信沒有任何作品值得讓人家留下心理創傷。」不過兩人也忍不住笑說為戲大量田調後，團隊所有人的網路搜尋紀錄都很驚人，變得完全無法公開、被偷看，成為製作過程逗趣插曲。

全劇也在喜劇背景下添加許多台灣在地元素，除了吃年夜飯、喝中藥外，原始劇本裡並沒有同志情侶設定，但黃婕妤認為，台灣是亞洲第一個同婚合法國家，既然要談在地家庭的故事，就不能沒有他們的視角。

隨著台灣討論同志權益、日常話題普及，劇裡也不再拘泥於「出櫃」煩惱，黃婕妤分享，「從邱爸、邱媽的言語能知道，雖沒有百分之百支持，不過媽媽就會去看BL漫畫，試著了解她的兒子。（同志）已不是不能發生的事，只是上一代要怎麼去適應。」反映當代台灣現狀。

至於未來是否還有機會看到「愛愛內含光」邱家人的更多故事，3人笑說，如果觀眾喜歡、有敲碗當然有可能，畢竟劇尾都為每對伴侶埋下繼續發展的空間。

曾與作家、導演九把刀合作多部電影作品的資深監製盧維君坦言，不同於國外會以數季來規劃作品，台灣通常得要首季夠強才有後續可能，他們也只能盡力把第一季做到最棒，也期待觀眾回饋反應。（編輯：張雅淨）1130204