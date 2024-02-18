被分手心路改編成影集 宅女小紅感謝前任「帶財」

（中央社記者葉冠吟台北18日電）被分手怎麼走出情傷，影集「何百芮的地獄毒白」用喜劇幽默看待過程酸甜苦辣，劇本改編原型人物宅女小紅現在回想，反倒稱前男友是「貴人」，意外讓她出書，還被改編成舞台劇、影集。

由演員郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、阿Ken（林暐恆）主演的「何百芮的地獄毒白」，靈感取自「元祖級網紅」作家宅女小紅人生故事，遭前男友劈腿分手後，她發憤開始寫部落格，以「地獄來的前女友」自居犀利吐槽，意外爆紅收獲大批粉絲，開啟從沒想過的旅途。

宅女小紅與編導謝沛如接受中央社記者專訪，宅女小紅表示，很驚喜團隊能將她一段段零碎的日常散文串連成完整故事，雖增添許多虛構橋段，但前男友媽媽端出的「芋圓炒高麗菜」是真實菜色，加碼透露對方還曾端出紅燒牛腩加雞湯、燙青椒沾梅子粉等創意料理。

而郭書瑤前男友扮演者張睿家口中吐出的驚世分手台詞：「我的空虛是一頭野獸，只會傷害身邊的人」也真有其話。宅女小紅回憶，前男友平時都是個正常人，不懂對方為什麼會說出這句話，「被分手很難過，但聽到當下真的跟何百芮一樣，心裡千頭萬緒」。

儘管摸不著前男友的驚人分手發言，被甩還是會難過，當時宅女小紅長達一個月吃不下、睡不著，暴瘦一圈。宅女小紅提到，幸虧身邊好友，如劇裡超級麻吉的「辣鍋小隊」輪流到家陪伴，還被要求每週得介紹新對象給她，「但都沒成功啦」。

不過這一連串的無差別相親聯誼，確實強迫宅女小紅離開家，頻繁接觸人也沒空胡思亂想，從鼻毛外露的、帥得像傑尼斯偶像身高卻超嬌小的，到講話嘴角會吐泡的，形形色色的相遇，讓她度過了情傷期，也豐富了部落格內容。

隨著粉絲人數越來越多，宅女小紅陸續收到報紙專欄、出書邀約，為表尊重，她曾禮貌性詢問前男友是否同意，對方大器答應，但也撂下一句：「寫成專欄還不夠嗎？還要寫成書，要不要編成劇、唱成歌？」沒想到一語成讖，宅女小紅的故事改編成舞台劇「羞昂APP」、影集，這次她也親自為影集主題曲「你是豬」填詞。

「沒想到我又完成了他一個心願，他現在應該很後悔吧。」宅女小紅笑說，如果前男友當初許願許大一點，搞不好她能達成更大成就，「但已經很巔峰了啦，不然故事還能做什麼，開劈腿主題樂園？」

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只是宅女小紅和「何百芮的地獄毒白」製作團隊早有共識，無意造成男女對立，畢竟每段感情都是更認識自己的過程。宅女小紅更幽默分享，現在想想，這名前男友根本是為她「帶財」的貴人，還是他發現自己有寫作才華、建議她開部落格的。

編導謝沛如也希望藉由這部作品，鼓勵觀眾把情緒宣洩出來、找到新生活，遇到問題沒關係，還是要繼續往前走，期待用簡單、平易近人的生活喜劇陪伴大家，並透露接下來還有第2季。「何百芮的地獄毒白」第一季已在HBO GO上線。（編輯：張雅淨）1130218