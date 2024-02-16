「商魂」重現50年代商場風雲 動員上百臨演一鏡到底

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（中央社記者王心妤台北16日電）台劇「商魂」首集就以動員上百名臨時演員一鏡到底的高難度拍攝，展現1950年代商場風雲。日星田中千繪表示，整個劇組都要學商用日文，難度高到連她也沒辦法很快理解。

演員邵雨薇今天透過劇組表示，當片場美術陳設都到位時，不只讓演員更快入戲，也讓劇情描述的愛情更加美好。

田中千繪分享，過去演戲都需要苦練中文，這次卻是整個劇組都要學日文，因為是商用日文反而更加困難，連她也不能很快理解，所有人都為了呈現最好成果「拚了」。

演員李國毅首次飾演反派，他笑說，拍攝期間天天都是帶傷回家，就像隻流浪狗，「以往拍戲都是我的角色打人比較多，這次的角色真的很可憐，增加了很多閃避及耐打的經驗值。」（編輯：張雅淨）1130216