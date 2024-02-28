重現50年代商場鬥智 「商魂」融入當代美學

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）以1950年代為背景的商戰台劇「商魂」，呈現年輕創業家、大家族與國民政府互相制衡、鬥智鬥狠，導演洪子鵬期待打造兼具當代美學的台灣時代劇，衝撞既有認知。

「商魂」製作人高瑞陽和導演洪子鵬接受中央社記者專訪分享，1950、60年代是台灣轉變極大的時代，尤其土地改革政策，讓台灣從農業社會跨進工商社會。

高瑞陽表示，政策有好與壞，當年政府用公營企業股票強徵換取民間大地主土地，他們家族長輩也拿過，但因資訊不透明不知道能做什麼，和很多人一樣「股票變壁紙」。然而，土地改革政策確實影響了台灣的近代史，他期待藉由「商魂」勾勒出台灣公股企業轉民營的過程，也一探本土第1代企業家爭奪經營權的商業風雲。

全劇主角以有「水泥強人」美譽的國產實業創辦人林燈為原型，他的企業版圖橫跨水泥、民生、影視等，不過林燈為人低調，外界對他的輝煌經歷較陌生，近年其次子林孝信才將父親的故事撰寫成書籍「大商之道」，成為「商魂」創作的重要資料之一。

如何斟酌史實與劇情間設計，高瑞陽和洪子鵬都強調，歷史大事件與脈絡絕對真實，人物角色則有調整和改編，例如與主角林燈（傅孟柏飾）亦敵亦友、為求翻身入贅豪門的李國毅為虛構角色，對比道出不同階級男性如何存活、爭取權力。

此外台灣雖真實存在五大家族，劇中也是以虛構角色呈現，用以展示商場裡的爾虞我詐，兩人笑說：「沒有想挑戰他們的意思。」

不過在台灣拍時代劇的最大挑戰便是場景，洪子鵬說，劇組幾乎跑遍全台歷史古蹟尋覓，還是有6成以上場景得從零搭建。為重現早期中產階級的生活方式與質感，光戲服就訂製了400多套，臨演群逼近千人，顧問群更涵蓋歷史、談判、軍服、台語、日語、京劇到劍道等。

「我想做兼具當代美學的時代劇。」洪子鵬強調，他期待創造的時代劇不僅止於「復刻、不出錯」，而是在此前提下創新。

洪子鵬指出，過往時代劇常刻畫大時代下的小人物悲苦，「我們的利基點就是商戰，這些人不會窮、苦、餓，但他們要做更高格局的事情，從商業的角度看台灣怎麼變遷。」（編輯：龍柏安）1130228