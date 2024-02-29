「鹽水大飯店」開播登Netflix 盼帶動台語主流化

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）公視台語台首部自製時代劇「鹽水大飯店」今天舉辦首映記者會，主創群力挺出席，驚喜宣布登上串流平台Netflix好消息，文化部長史哲也期許台語影視內容產製帶動台語主流化。

「鹽水大飯店」由導演鄭文堂、林志儒共同執導，取材自農運先驅戴振耀年少時的故事，由於劇中多人因參與政治被捕入獄，今天現場刻意準備「豬腳麵線饅頭」要為眾人消災解厄，也象徵台灣的民主自由已撥雲見日、否極泰來。

文化部長史哲也到場祝賀，期許台語台不僅作為電視台，更要因應時代積極轉型，成為台灣台語影視內容產製的中心，如同「鹽水大飯店」登上Netflix般，讓台灣歷史戲劇化、文本影視化，更帶動台語主流化。

擔綱男主角「文欽」的張耀仁感性分享，開拍前2名導演都不約而同地告訴他，前期功課做完，拍得時候心越乾淨、想的越少越好，讓他幽默形容拍攝時有種港片裡，張三豐教張無忌打太極拳的感覺，當下什麼都可以，事後什麼都不記得，「唯一記得的，就是所有人專注的眼睛閃閃發亮，一起在說一段勇敢而且快樂的故事。」

劇裡，張耀仁和黃迪揚、蔡昌憲、洪毓璟被打趣稱為「鹽水F4」，4人從小一起長大，出身背景各有不同。

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其中黃迪揚扮演的「阿德」家道中落，不得已當討債小弟過活，後來還與張耀仁一起被關。他在朋友眼中歡樂、工作時陰狠，在獄中又能溫柔照顧張耀仁，角色豐富立體，讓黃迪揚認定「阿德」就是他的「夢中情角」，更跟觀眾喊話：「我很喜歡這個角色，大家看了一定也會很喜歡。」

「鹽水大飯店」將於3月3日晚上8時在公視台語台全球首播，Netflix、公視+同日跟播上架。（編輯：龍柏安）1130229