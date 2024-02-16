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謝銘祐拍鹽水大飯店嘆辛苦 最大收穫是方文琳當老婆

2024/2/16 18:20（2/16 18:31 更新）
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台劇「鹽水大飯店」16日在台北舉辦特映會，演員黃迪揚（左起）、導演林志儒、鄭文堂、演員張耀仁及蔡昌憲一同出席，為戲宣傳並分享拍攝心得。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月16日
台劇「鹽水大飯店」16日在台北舉辦特映會，演員黃迪揚（左起）、導演林志儒、鄭文堂、演員張耀仁及蔡昌憲一同出席，為戲宣傳並分享拍攝心得。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）時代劇「鹽水大飯店」今天舉辦特映會，導演鄭文堂、林志儒帶演員群出席。演員謝銘祐笑稱拍戲辛苦，殺青就跟經紀人說好3年不再拍戲，但能跟方文琳演夫妻是最大收穫。

謝銘祐笑說，因為要演出農戶，他被導演要求開拍前先去看真正農家，沒想到遇到休耕，只能回想兒時經驗，「我殺青後就跟經紀人說，接下來讓我休3年。」過程雖然辛苦，但也不是沒有收穫，他開玩笑說：「鄰居都說我不容易，有方文琳當老婆。」

導演鄭文堂分享，希望透過這部作品告訴大家民主過程不一定順利，而是拍出「獨裁力量面前最初爭取民主的樣子」。另一名導演林志儒也說：「台灣的自由民主是我們對抗外在壓力、安身立命的所在。」

演員黃迪揚表示，這次演出的角色很有挑戰性，「這是我目前遇到最好的角色前3名，我也很珍惜、很希望能稱職詮釋好。」他並笑說，私下稱林志儒是「鹽水佛地魔」，因為林志儒在片場無所不在，後來才理解導演是用自己的方式幫演員放鬆。

鄭文堂則形容演員張耀仁是「認真魔人」，因為台語不好，張耀仁就付出5倍努力，也會深入理解故事，「耀仁看到劇本上寫他跑到一個地方，會來問我為什麼角色要跑到這裡？他前面去了哪裡？」

對此張耀仁表示，演員要掏空自己感受角色，感謝2名導演都給予足夠信任感，也提醒他要感受片場氛圍。

「鹽水大飯店」將於3月3日晚上在公視台語台首播。（編輯：龍柏安）1130216

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