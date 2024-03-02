謝銘祐新戲欠債陷困境 現實為出唱片借百萬

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）台語時代劇「鹽水大飯店」明晚連播2集，劇中張耀仁一家因父親謝銘祐欠債陷入困境，為保住農地四處借錢；談及借錢經驗，金曲歌王謝銘祐坦言為出專輯曾欠債百萬，方文琳則遇過借錢慣犯。

公視台語台今天透過新聞稿分享，謝銘祐與方文琳在劇中扮演夫妻，不只演技自然，戲裡兩人寧願賣地也不願讓兒子張耀仁替壞人工作，正直態度使人動容。謝銘祐表示：「幫壞人工作很難回頭，良心也過不去！」但聊起借錢話題，謝銘祐自曝曾為出專輯向地下錢莊借錢，欠債新台幣數百萬元，在家人支持下才度過難關。

而在劇中幫忙好友張耀仁籌錢的蔡昌憲也沒向別人借錢經驗，朋友創業初期比較辛苦，他出資協助對方周轉，後來他們事業穩定還清欠款，現在都飛黃騰達了，蔡昌憲搞笑地說：「希望大家要好好謝謝我！」

方文琳則遇過一名合作過的演員，深夜傳訊表示因無法養家想跟她借新台幣3萬元，方文琳二話不說匯了新台幣5萬元，沒想到每次詢問還款都沒有下文，後來透過報導才知道對方是借錢慣犯，讓她帥氣放話：「如果你不還這筆錢就當我不要了」。

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另外，黃鐙輝在劇中飾演經營錢莊的老大，為保護妹妹痛毆黃迪揚飾演的手下。曾與黃鐙輝共演黑幫電影「艋舺」的蔡昌憲也忍不住吐槽黃鐙輝：「以前艋舺時期是演俗仔都被打，這次演老大真的很壞，打阿德（黃迪揚角色名）的手勢很狠，跟以前判若兩人，打人的技巧十年來精進不少！」相當逗趣。

「鹽水大飯店」將於3日晚上8時在公視台語台首播，Netflix、公視+同日上架。（編輯：李亨山）1130302