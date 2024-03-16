張耀仁化身曬娃魔人 心中最美畫面就是寶貝兒子

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（中央社記者洪素津台北16日電）張耀仁在戲劇「鹽水大飯店」有多場監獄刑求戲，他被壓進水裡無法呼吸，劇中獄友黃迪揚要他在腦中想「最美的畫面」，而戲外他心中最美的畫面，就是寶貝兒子天真無邪的舉動。

台語時代劇「鹽水大飯店」取材自農運先驅戴振耀的年少時代，內容描述男主角李文欽（張耀仁飾演）在追求民主自由的過程，擁有一群患難與共的摯友並發展出一段刻骨銘心的愛戀，用眼淚和熱血交織構築了1970年代的台灣式革命青春。

戲外已為人父的張耀仁，大方分享心中最美畫面是兒子的天真舉動，他回憶有次幫兒子洗屁屁時，全身光溜溜的兒子突然跑到他身後，指著浴室地板一塊小小彎月形的髒污，驚喜的對他大喊：「爸爸，月娘！」讓他讚嘆孩子的純真與可愛。

女主角吳子霏也透露心中最美畫面，是小時候每逢下雨坐在摩托車後座時，躲在爸爸媽媽的雨衣裡，那個畫面讓她覺得很可愛、溫馨，雨衣就像是保護傘一樣，給她一種天不怕地不怕的安心感。

劇中張耀仁向吳子霏告白，蔡昌憲則大方分享向老婆Vivian告白的「閃光時刻」，「我跟老婆是約中秋節一起烤肉才開始慢慢變熟，相處一段時間後，感情慢慢升溫，就像柿子變軟的時候就知道可以咬下去了。」

「鹽水大飯店」由公視台語台與「高雄人」、綠光全傳播公司聯合出品，由鄭文堂、林志儒導演共同執導。（編輯：龍柏安）1130316