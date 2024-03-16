更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

張耀仁化身曬娃魔人 心中最美畫面就是寶貝兒子

2024/3/16 16:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北16日電）張耀仁在戲劇「鹽水大飯店」有多場監獄刑求戲，他被壓進水裡無法呼吸，劇中獄友黃迪揚要他在腦中想「最美的畫面」，而戲外他心中最美的畫面，就是寶貝兒子天真無邪的舉動。

台語時代劇「鹽水大飯店」取材自農運先驅戴振耀的年少時代，內容描述男主角李文欽（張耀仁飾演）在追求民主自由的過程，擁有一群患難與共的摯友並發展出一段刻骨銘心的愛戀，用眼淚和熱血交織構築了1970年代的台灣式革命青春。

戲外已為人父的張耀仁，大方分享心中最美畫面是兒子的天真舉動，他回憶有次幫兒子洗屁屁時，全身光溜溜的兒子突然跑到他身後，指著浴室地板一塊小小彎月形的髒污，驚喜的對他大喊：「爸爸，月娘！」讓他讚嘆孩子的純真與可愛。

女主角吳子霏也透露心中最美畫面，是小時候每逢下雨坐在摩托車後座時，躲在爸爸媽媽的雨衣裡，那個畫面讓她覺得很可愛、溫馨，雨衣就像是保護傘一樣，給她一種天不怕地不怕的安心感。

劇中張耀仁向吳子霏告白，蔡昌憲則大方分享向老婆Vivian告白的「閃光時刻」，「我跟老婆是約中秋節一起烤肉才開始慢慢變熟，相處一段時間後，感情慢慢升溫，就像柿子變軟的時候就知道可以咬下去了。」

「鹽水大飯店」由公視台語台與「高雄人」、綠光全傳播公司聯合出品，由鄭文堂、林志儒導演共同執導。（編輯：龍柏安）1130316

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.222