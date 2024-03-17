莫允雯新戲化身最美餓鬼 自認長情容易死心塌地

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員莫允雯在靈異影集「味盡緣」飾演從台灣到新加坡發展的歌姬，年紀輕輕就離世，她化身最美餓鬼，盼透過「味道」找回愛人，談到與角色相似處，莫允雯自認和角色一樣長情。

靈異影集「味盡緣」描述一名年輕女歌手死後不願喝下孟婆湯，每年中元都會回到陽間苦尋情人，沒想到卻意外遇上一名能夠看見鬼魂的年輕廚師，再次點燃了她與情人重逢的希望。

該劇堪稱「新版胭脂扣」，電影「胭脂扣」將梅艷芳飾演的名妓和張國榮飾演的「十二少」兩人之間的淒美愛情故事拍得可歌可泣。

劇中莫允雯因緣際會遇上由鄭人碩飾演的廚師「阿福」，兩人同樣是離鄉背井，從台灣到新加坡討生活，原應發展出一段美好姻緣，卻因莫允雯在劇中香消玉殞，這段感情戛然而止。

莫允雯表示，雖然自己長情，容易對認定的人死心塌地，「但我最大的不同，就是一旦過了內心的那個『點』，就會頭也不回地放下離去。」對於劇中女主角堅決不放手的心境，冒著魂飛魄散的風險也要找到心心念念之人，還是令她感到心疼不已。

莫允雯首度詮釋「女鬼」，她提到，「因為特殊的題材，劇組在現場都非常注意，不亂嬉鬧、不亂講一些對於神鬼不尊重的話語。」但她坦言不只一次感受到靈異現象，有次在廟旁拍攝，「去廁所的路上明顯感受到被一股能量『推』，整個人腿軟，然後突然一陣暈眩。」（編輯：張雅淨）1130317