Netflix打擊共享密碼奏效 3個月增930萬訂戶

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）影音串流平台領導品牌Netflix今天宣布，自從去年打擊共享密碼以來，今年前3個月增加了930萬訂戶，總訂戶數來到2.69億的新高。

有線電視新聞網（CNN）報導，市場分析師貝尼斯（Ross Benes）說：「Netflix增加的訂戶數量超出所有分析師預期，當Netflix持續把這些原本看免錢的觀眾轉為合法訂戶，顯示共享密碼的情形遠比先前想像的更為普遍。」

Netflix今天向股東發表第一季業績報告，公布上述新增訂戶的數字，同時宣布，計畫2025年開始停止公布季度新增用戶的數字。

財經媒體CNBC報導，Netflix明年起停止公布新訂戶數字，意味該公司希望外界用營收、收益和現金流等較為成熟的經濟指標來評估它的業務表現，而非只看訂戶數字。

CNN報導，Netflix第一季營收為93.7億美元，每股收益5.28美元，超出了華爾街預期。

CNN報導引用市場分析師的觀察指出，Netflix除了打擊共享密碼的策略奏效之外，該公司正在採取與以往不同的策略，除了原先投入資金開發原創電視、電影之外，也開始購買現有的版權節目。

如最近幾個月在Netflix上架「無照律師」（Suits），或90年代紅極一時的「慾望城市」（Sex and the City）、「歡樂單身派對」（Seinfeld）都是從其他影視公司購買來的播放版權。

此外，Netflix也開始進軍運動賽事、頒獎典禮、電玩等直播領域。

分析師指出，Netflix的策略是用大量不同類型的影視內容，讓觀眾可以用不同的價格方案成為訂戶。Netflix從2022年在美國推出每月6.99美元的「標準廣告版」方案，月費遠低於15.49美元、22.99美元的無廣告訂閱方案。

每月6.99美元的方案享有較低的月費，但在收看的時候觀眾必須強迫收看廣告。CNN報導指出，廣告套餐推出之後，這個方案的訂戶出現爆炸性成長，目前有2300萬用戶使用廣告方案。

市場分析師認為，Netflix的目標在透過廣告獲取更多利潤，從傳統電視的競爭對手手上搶下更多廣告收入。Netflix優勢在於掌握了更高參與度、黏著度的串流觀眾群。（編輯：馮昭）1130419