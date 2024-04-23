Netflix內容長巴賈里亞：越在地越有全球普遍性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）串流平台Netflix內容長巴賈里亞接受中央社訪問表示，Netflix在世界各地深耕在地，是「影視產業前所未見」，在此背景下，越是在地、越有全球普遍性，能讓「台灣故事被全世界看到」。

主掌Netflix內容開發、市場研究的內容長（Chief Content Officer）巴賈里亞（Bela Bajaria）20日接受中央社訪問，談到身為內容長，她對於Netflix平台反映多元文化的影視內容所懷抱的願景。

族群多元是好萊塢近幾年的努力目標，巴賈里亞主掌串流平台Netflix內容，她的藍圖不只在美國追求節目多元，更在世界各地開發不同語言、具在地文化價值的節目。

巴賈里亞說：「這些不是從好萊塢外銷的故事，我們的平台服務全世界觀眾，由世界各地講不同語言、擁有不同文化背景、具有道地觀點的人們，製作自己的節目或電影。」

Netflix近年在台灣開發原創作品，巴賈里亞說：「我很高興，台灣觀眾喜歡我們用當地語言製作的原創電影和電視節目。這些創作者想要用自己的語言，講述自己的故事、文化和語言，觀眾想要看這樣的內容。」

巴賈里亞強調，這是娛樂產業前所未見的創舉，在串流平台之下，「越是有文化特色、越是原汁原味的故事，越是具有全球普遍性」。

巴賈里亞說，在地作品不只拍給本地觀眾看，也能夠讓全世界都看見。她說：「能夠從在地角度繼續說地方的故事，這是非常重要的，這些作品不只給本國觀眾、台灣人欣賞，同時可讓全世界都看到台灣故事。」

她舉例法國影集「亞森‧羅蘋」（Lupin）、韓國影集「魷魚遊戲」（Squid Game）都讓不同文化的觀眾對法國或韓國產生興趣，吸引許多外國遊客到當地旅行。

巴賈里亞指出，Netflix鼓勵在地文化內容的策略是自然而然發生的。她解釋說：「人們希望看到自己的故事呈現在螢幕上，這一直是我們的願景，也是為了滿足我們訂戶的需求。」

巴賈里亞表示，這是自然而然「有機的」發生，Netflix在商業利益考量之下，「我們給世界各地不同語言、文化的人們講述自己的故事。」

「服務觀眾」是Netflix鼓勵在地原創作品的出發點，同時對巴賈里亞而言，攝影機背後的創作者，同樣來自各種不同的文化背景。

她以自身經驗為例，她的家庭背景來自印度，她是一個在美國長大的印度移民，很早就投入娛樂產業。這一路走來讓她體會「能不能在螢幕上看到自己」一直是一件非常要緊的事。

巴賈里亞20日出席洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center）在華納兄弟影城舉行的晚會。知名喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）擔任主持人，巴賈里亞受大會表揚為2024年遠見獎（Visionary Award）得主。（編輯：陳慧萍）1130423