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聲援反23條 李明哲：中國從未依法治港

2024/3/23 16:54
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（中央社記者吳柏緯台北23日電）在台港人今天下午發起反23條集會，呼籲國際重視此法對於人權的迫害，並且做出抵制。人權工作者李明哲出席聲援時強調，中國從未依法治港，並以「國家安全」凌駕一切法律。

由海外港人發起的「全球反廿三集會」，今天在全世界6個國家串聯舉行了至少20場集會。台灣的集會由在台港人團體「香港邊城青年」與多位流亡在台港人共同發起，今天下午在西門町舉行。

李明哲到場聲援並發表短講時強調，現在的香港政府讓「國家安全」凌駕於一切法律之上，隨意解釋國家安全，「這並不是因為香港人不斷發動抗爭才導致的，而是中國在1997年接收香港以來，就沒有想過依法治理、一國兩制」。

他說，不遵守法律與承諾的國家，對外就會無視所有國際規則，所以「中國會認為從來沒有統治的台灣是自己的領土」。

他強調，台灣必須聲援反23條立法的行動，因為如果無法遏制中國破壞香港法治、毀棄承諾的行為，接下來受害的一定是台灣，「這不只是香港人的事，而是全世界熱愛自由民主的人的事」。

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到場聲援的聯電前董事長曹興誠表示，香港在中共統治下，以「國家安全」的名義維護共產黨的專制統治，然而政權需要人民藉由民主選舉定期檢討，才能防止濫權。中共害怕政權受到跳戰，因此藉由這樣的法律把「國家與政權」綁在一起。

他說，台灣與香港的命運相連，如果台灣不警惕，將來就會變成如同香港一樣。台灣已經是自由民主的環境，要珍惜自由得來不易，希望藉由聲援香港，凝聚台灣的共識。（編輯：邱國強）1130323

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