港人東京街頭抗議基本法23條剝奪自由 日學者聲援

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）香港基本法23條今天正式實施，「全球反廿三集會」於日本、台灣等6國串聯舉行抗議活動。在日香港人在新宿高喊「勿剝奪自由」、「反對白色恐怖」，日本東京大學教授阿古智子到場聲援。

旅居日本的香港人與支援香港民主運動的日本人今晚在東京新宿車站南口展開「反對香港基本法廿三條立法」行動。與會人士高舉「光復香港 時代革命」大黑旗，高喊「反對23條」等口號。

阿古智子到場拿著麥克風呼籲日本民眾多思考「香港基本法第23條」，有了那樣的法律，想表達什麼都可能遭人檢舉，就連要露臉說話都變得很困難。

阿古說：「其實，旅居日本的香港人希望來此地（新宿南口）表達反對（基本法第23條）立法，卻無法表達。聚集在此的人露臉說出心聲也成難事，因為可能遭逮捕。在社群媒體稍微表達一下意見，也成了危險的行為。」

曾在香港大學攻讀博士的阿古表示，一些日本朋友拿著香港政府的獎學金去香港讀研究所，但就讀的香港大學已成了無法自由做學問的大學，這讓他們覺得很丟臉，自己的母校竟變成這樣，覺得很難過，看不下去。

日本香港民主主義聯盟代表李伊東（Alric Lee）對中央社說：「今天是香港基本法23條第一天實施的日子，住在香港的民眾不可能在街頭上表達他們的意見，所以我們這群在日本的香港人和日本人要向全世界說『香港人不要這23條立法』，我們要求日本政府共同反對23條立法。」

李伊東指出，香港基本法第23條有若干條款對「國家機密」及與外國實體互動的定義含糊，不只是香港人，去香港旅遊的外國人或者是在香港做生意的外國公司都可能觸法被調查。有些公司無可避免會公布一些經濟數據，但這很可能變成是暴露國家機密，所以此法對外國人來說是非常危險的。而且，暴露國家機密罪可能被判刑長達20年左右。

香港「中國化」加上基本法23條明列各種涉及國家安全罪行的定義和罰則，恐引發寒蟬效應，加劇外資撤離，香港國際金融中心地位恐難保住。

李伊東說：「我覺得香港做為國際金融中心這件事已不存在了。香港已不是以前的香港了，可是香港人還是和之前的香港人一樣，都是那麼愛自由、愛民主。即使香港和以前不一樣了，香港人仍持續在國際存在。」

日本官民聲援反對基本法23條不是很熱絡，李伊東認為，還需要多一點時間，向日本民眾解釋為什麼香港會是這個情況、香港人希望日本政府做什麼、為什麼日本人要幫助香港人。他相信，說明後，日本人一定會支持香港人，因為大家都是愛自由的人。

香港立法會19日三讀通過落實香港「基本法」第23條立法的「維護國家安全條例」，23日正式生效。內容羅列叛國、煽動意圖、竊取國家機密、間諜、境外干預等罪刑定義及罰則。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評，這項法律對「煽動」、「國家機密」等定義含糊，恐被用來壓制異議。（編輯：馮昭）1130323

日本香港民主主義聯盟代表李伊東（前排右3）23日在東京新宿南口說：「在日本的香港人和日本人要向全世界說『香港人不要這23條立法』，我們要求日本政府共同反對香港基本法第23條立法。」中央社記者楊明珠東京攝 113年3月23日