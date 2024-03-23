反對23條 在台港人籲保護流亡者並制裁香港官員

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（中央社記者吳柏緯台北23日電）香港基本法23條今天正式實施。在台港人批評，此法不只對於香港人，任何前往香港的外國人都會受到影響，呼籲民主社會保護流亡在當地的港人、制裁通過這條法律的香港官員、議員。

由在台港人團體「香港邊城青年」與多名流亡在台港人共同發起的「反對香港基本法廿三條立法」行動，今天下午在西門町舉行。除了港人團體之外，現場有不少關心這個議題的NGO團體、民眾加入聲援。

活動發起人之一，流亡港人「赴湯」表示，今天舉行這個行動最主要的目的是要譴責香港政府通過「惡法」，並且呼籲包含台灣在內的民主社會，保護流亡在當地的港人，確保他們的安全，並且制裁推動、通過這條法律的香港官員、議員。

「赴湯」說，23條之所以是「惡法」，主因是這條法律並沒有清楚的界線，讓人不知道「什麼行為是犯罪，什麼行為沒事」，現在完全是「香港政府說了算，說你有罪，你就有罪」。

他強調，這個法律不只影響香港人，外國人也會面臨風險。舉例而言，如果一個外國人前往香港旅遊，行李中攜帶的書籍中如果有批評政府的言論，那麼就很有可能構成「煽動」行為而被問罪。

台灣香港協會理事長桑普同樣呼籲台灣民眾，在現在的情形之下，沒事千萬別到香港，現在香港非常危險，如果手機中有蘋果日報的圖片，或是有發表批評政府機關的言論，都可能會獲罪。

桑普也對在台灣的港人們喊話，強調沒有退縮的空間，「如果退縮了，連做人的尊嚴都沒有。在這裡就應該好好的把香港故事延續下去，拒絕遺忘。」

他也提到，雖然很多輿論都形容現在的香港「完蛋了」、「結束了」，到現在為止還有許多留在香港的香港人在進行「日常的抵抗」，例如許多香港的父母仍會和子女們談論2019年抗爭中的警察暴力。因此，懷抱希望仍然是很重要的。

根據主辦單位提供的訊息顯示，今天「全球反廿三集會」在全世界6個國家，串聯舉行了至少20場的集會，向世界表達反對23條的訴求，並呼籲民主社會關注相關議題。（編輯：邱國強）1130323

現場民眾高舉「反對香港23條惡法」、「光復香港時代革命」等標語聲援。中央社記者謝佳璋攝 113年3月23日

在台港人團體23日於台北發起街站行動，表達反對香港基本法23條立法的立場與訴求。中央社記者謝佳璋攝 113年3月23日

與會者手舉「譴責香港政府通過侵權惡法」、「惡法禍港限縮自由」等標語表達立場。中央社記者謝佳璋攝 113年3月23日