強檔推薦1 / 「猩球崛起」新篇章上映 喜劇甜死人大革命登串流

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北3日電）本週新片熱騰騰上檔，院線部分有「猩球崛起：王國誕生」，以及2023年坎城影展評審團獎電影「落葉」等片，串流平台Netflix則有喜劇片「甜死人大革命」、韓劇「雖然不是英雄」。

院線部分，8日上映的「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes），導演威斯柏（Wes Ball）曾說，此系列前3集若是講石器時代猩猩的故事，那這次就是進入青銅時代，「我們可以看到不同氏族的發展，也可以看到在人類缺席下，世界有了什麼改變。」

8日也有金馬獎最佳新演員范少勳和香港演員劉俊謙主演的國片「我在這裡等你」，兩人片中演出曖昧情，戲外也因電影變成好友。

另一部即日起上映的「落葉」（Fallen Leaves）講述一對失業的孤獨男女在赫爾辛基的夜晚偶然相遇，他們從誤解到互相理解，也成為對方變得更好的力量。

Netflix本週有真人秀「橘郡豪宅：第3季」（Selling the OC：Season 3），休葛蘭（Hugh Grant）跟瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）主演的喜劇片「甜死人大革命」（Unfrosted）、韓劇「雖然不是英雄」等。（編輯：陳政偉）1130503