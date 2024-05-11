「馴鹿寶貝」本尊現身 怒斥遭誹謗將提告

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）Netflix影集「馴鹿寶貝」改編自喜劇演員理查蓋德親身經歷的跟蹤與騷擾事件，引發全球熱議與關注，一名自稱是片中跟騷犯原型的女子受訪稱遭「誹謗」，大部分情節為「虛構」。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News），理查蓋德（Richard Gadd）在自編自演的「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）中扮演酒保唐尼（Donny），被酒吧顧客瑪莎（Martha）騷擾和跟蹤。儘管理查蓋德說這個故事是根據他的親身經歷改編，但他之前曾指出，瑪莎這個角色已改動到看不出原型。

但在影集爆紅後，許多網友開始猜測瑪莎的真實身分。討論程度之激烈，以至於到了4月底，理查蓋德在Instagram發限動要求大家停止未經證實的猜測。

英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）9日在YouTube上傳58歲的哈維（Fiona Harvey）接受採訪的影片，她表示，在網友開始在網上騷擾她後，她「被迫」出面現身說法。

哈維說，這部影集已經滿滿占據她的生活。她說：「我覺得（影集）很猥瑣、很可怕，仇視女性。網路上的一些死亡威脅真的很可怕，有人會打電話給我。」

哈維表示，Netflix和理查蓋德都沒有為了這部影集聯絡她，還說她自己沒有看過這齣戲。她說，她「絕對」打算對理查蓋德和Netflix採取法律行動。

理查蓋德的發言人和Netflix昨天都沒有立即回應置評請求。

「馴鹿寶貝」改編自理查蓋德2019年8月在蘇格蘭愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Fringe Festival）表演的獨角戲，他在網站上描述這齣獨角戲為「令人毛骨悚然的個人故事，探索痴迷、妄想和偶然相遇的後果」。

理查蓋德先前曾告訴男性時尚風格月刊GQ，這部影集「竭盡全力將她（他的跟蹤者）偽裝成我認為連她都認不出自己的程度」。

哈維在採訪中對影集中描述的幾起事件和細節提出異議。她說她是在倫敦一家酒吧吃飯時認識理查蓋德的，還說與劇中不同的是，理查蓋德從來沒有請她喝過茶。

她也說，她從來沒有發現理查蓋德從窗戶偷窺她，也沒有打斷他的喜劇表演或攻擊他的女朋友。哈維也表示，她不知道他住哪裡，也從未去過他家，也沒有聯絡過他的父母。

哈維說：「這完全是虛構的。對我造成非常嚴重的誹謗，對我的職業生涯造成很大的傷害…我不是跟蹤狂。我沒有坐過牢，這完全是無稽之談。」

美國國家廣播公司新聞網記者未能聯繫到哈維取得置評。皮爾斯摩根的發言人沒有立即回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130511