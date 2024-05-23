票房排行速報1 / 排球少年院線奪冠 周處除三害仍踞Netflix台灣榜
2024/5/23 17:15
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（中央社記者王心妤台北23日電）上週票房熱騰騰出爐，院線冠軍由日本動畫「排球少年!!垃圾場的決戰」進帳新台幣1533萬拿下；Netflix台灣區電影類排行榜冠軍為「親家遇到愛」，國片「周處除三害」仍居第7名。
根據國家電影及視聽文化中心提供資料，13日至19日的院線票房，冠軍是日本動畫「排球少年!!垃圾場的決戰」進帳新台幣1533萬拿下；韓國電影「犯罪都市4」新增437萬成為第2名；喜劇動作片「特技玩家」（The Fall Guy）新增380萬元成為第3名。
Netflix排行榜中，台灣區電影類排名依序為「親家遇到愛」（Mother of the Bride）、「宿劫」（Barbarian）、「嚇破膽」（Ghost Ship）、日本電影「城市獵人」，特別的是國片「周處除三害」仍居第7名。（編輯：陳政偉）1130523
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