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「馴鹿寶貝」自稱本尊告Netflix誹謗 求償55億元

2024/6/7 12:33（6/7 13:06 更新）
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自稱是Netflix影集「馴鹿寶貝」角色瑪莎本尊的哈維（圖）曾接受英國名嘴皮爾斯摩根訪問，在採訪中對影集描述的幾起事件和細節提出異議。（圖取自Piers Morgan Uncensored YouTube頻道網頁youtube.com）
自稱是Netflix影集「馴鹿寶貝」角色瑪莎本尊的哈維（圖）曾接受英國名嘴皮爾斯摩根訪問，在採訪中對影集描述的幾起事件和細節提出異議。（圖取自Piers Morgan Uncensored YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）Netflix影集「馴鹿寶貝」改編自喜劇演員理查蓋德親身經歷的跟蹤與騷擾事件，一名自稱是片中跟蹤狂角色原型的女子今天控告Netflix誹謗，求償1.7億美元（約新台幣55億元）。

理查蓋德（Richard Gadd）在自編自演的「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）中扮演酒保唐尼（Donny），被酒吧顧客瑪莎（Martha）騷擾和跟蹤。儘管理查蓋德說這個故事是根據他的親身經歷改編，但他之前曾指出，瑪莎這個角色已改動到看不出原型。

法新社報導，「馴鹿寶貝」在第一集開頭就說「這是真實故事」。自稱是瑪莎本尊的哈維（Fiona Harvey）今天在美國加州提起訴訟，指稱這句話是「電視史上最大謊言」。

訴狀說：「Netflix和此劇創作者理查蓋德利慾薰心，編造這個謊言，目的在吸引更多觀眾、獲得更多關注、賺更多錢，並且惡意破壞原告哈維的生活。」

「馴鹿寶貝」4月在影音串流平台Netflix上線爆紅後，許多網友開始猜測瑪莎的真實身分。哈維表示網友開始在網上騷擾她後，她「被迫」出面現身說法。

影片來源：Netflix

訴狀說：「被告向全球超過5000萬人講述有關哈維的謊言，包括哈維是一名兩度被定罪的跟蹤者且判處5年徒刑，以及哈維對蓋德性侵害。」

訴狀還說：「被告說謊，而且從未停止過，因為這是一個比真相更好的故事，而更好的故事可以賺錢。」

訴狀指出，Netflix身為一家價值數以十億計美元的跨國娛樂串流服務公司，實際上沒有採取任何行動來對蓋德所述的「真實故事」求證。

哈維對Netflix提出的指控包括誹謗、故意精神傷害和過失等，求償1.7億美元。

美聯社提到，訴狀指出影集當中瑪莎的「口音、說話方式和抑揚頓挫」根本「神似」哈維，難以區別，「Netflix和蓋德毀了她（哈維）的聲譽、人格和生活」。

Netflix聲明回應說：「我們打算為此事強力辯護，並支持理查蓋德講述個人故事的權利。」

英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）5月間曾在YouTube上傳哈維接受採訪的影片。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130607

#Netflix
#訴訟
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