強檔推薦1 / 威爾史密斯「絕地戰警」回歸 李政宰出演星戰影集

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者洪素津台北7日電）新片熱騰騰上檔，院線有「絕地戰警：生死與共」，再度由威爾史密斯、馬汀勞倫斯回歸主演，「幹話」始祖重出江湖；串流平台則有韓星李政宰全英文演出的星際大戰影集「侍者」。

院線將上映「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys 4），此片是「絕地戰警」的最新續集，再度由威爾史密斯（Will Smith）、馬汀勞倫斯（Martin Lawrence）回歸主演，片中麥克與馬可斯這對活寶警探成為影史經典的雙人搭檔，結合刺激動作場面與爆笑幹話（垃圾話）的風格，成為當時獨樹一格的好萊塢動作片。

電影「不丹沒有槍」（The Monk and the Gun）採多線故事進行，包括美國人到不丹買槍、喇嘛尋找老槍，以及村民對民主化的想法。

「台灣女婿」導演巴沃邱寧多傑首部電影「不丹是教室」（Lunana：A Yak in the Classroom）入圍第94屆奧斯卡獎最佳國際影片獎，第2部片「不丹沒有槍」也搶進第96屆奧斯卡獎前15強名單，實力堅強。

串流平台Disney+則新上映韓星李政宰主演的星際大戰影集「侍者」，還有電影「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」、以及紀錄片「小球會大明星」第3季（Welcome to Wrexham：Season 3）等。

韓星李政宰主演的星際大戰影集「侍者」，他在劇中大秀全英文演出，並在接受採訪時表示為了練習英文，連舌頭都磨破了，「我每天睡覺起來就會立刻開始用英文喃喃自語。」

李政宰在劇中全英文上陣追查犯罪謎團，演繹名為「梭爾」的絕地武士，他受訪表示自己在拍攝前又重新看了一遍星際大戰系列作品，「我想把這個角色塑造成像連恩尼遜那樣，熱心又受人尊敬的絕地武士。」

Netflix則新上映電影「情迷假殺手」（Hit Man）、「真相守護者」（MAHARAJ）、「ULTRAMAN：崛起」等片；影集則有韓劇「名校的階梯」、泰國劇集「高潮醫生」（Doctor Climax）、「喬可安華：惡夢與美夢」（Joko Anwar's Nightmares and Daydreams）等。（編輯：陳政偉）1130607