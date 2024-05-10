強檔推薦1 / 范少勳劉俊謙國片談愛 串流推劉德華梁朝偉合體

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者洪素津台北10日電）院線即日起上映國片「我在這裡等你」，由范少勳、劉俊謙深情詮釋「互相奔赴」的感情；串流平台本週則有2大影帝劉德華、梁朝偉主演的電影「金手指」上檔。

國片「我在這裡等你」由范少勳搭配香港演員劉俊謙，影片講述失意的香港作家，偶遇台北街頭混混，兩人展開尋找通往天堂鯨逝灣的旅程，沿途發現意外的轉折與緊密緣份，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。

而范少勳和劉俊謙談起戀愛CP感爆棚，劉俊謙曾在訪問告白說：「我們第1次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人也因戲結成好友，令人更期待片中的化學反應。

另外，還有假面騎士系列動畫上映，電影「假面騎士葛查多 & GEATS最強克米GOTCHA大作戰」中除有大家熟悉角色外，戲中更將有全新假面騎士華麗登場。

串流平台Disney+則新上映電影「金手指」，本片由「無間道」編劇莊文強編導，並讓劉德華、梁朝偉2大影帝睽違20年再度合體，片中除了看梁朝偉偷天換日、劉德華窮追不捨，還有蔡卓妍、任達華等一線影星，豪華卡司有如「港版華爾街之狼」。影集新上映的則有韓劇「逆貧大叔」。

Netflix本週電影則上映印尼驚悚片「怪遇」，劇情描述一個小女孩遭人綁架，被關在廢棄小屋，但她無懼反抗，想方設法擺脫心腸歹毒的綁匪。

影集部分則上映「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton），影集描述柏捷頓家族有8個兄弟姊妹，相繼在倫敦的上流社會找愛與幸福。（編輯：龍柏安）1130510