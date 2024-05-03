范少勳劉俊謙拍「我在這裡等你」 曖昧戲常笑場

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（中央社記者王心妤台北3日電）演員范少勳、劉俊謙在電影「我在這裡等你」中曖昧，戲外變好友，連去洗手間也形影不離，他們笑說拍攝中常看著對方就會笑場，並大方承認片中1場「鯨魚眼淚」戲更是玩太開。

劉俊謙與范少勳戲外曾因長得太像引起討論，兩人受邀擔任金馬獎頒獎人時也以此自虧，此次在「我在這裡等你」演出曖昧情。

兩人接受專訪時坦承，拍戲過程看著對方的臉就會笑場，尤其是1場范少勳要看著石頭對劉俊謙說「你看，這是鯨魚眼淚」的戲，兩人就笑了許久，可惜這段畫面沒有剪進正片中。

兩人因合拍電影變成好友，戲外黏到連訪問空擋去洗手間都要一起去。范少勳笑說，像是他去沖繩出差時看到鯨魚，或是看到任何鯨魚相關事物，都會傳訊息與劉俊謙分享。

兩人在片中充滿感情戲，談及戲外與另一半的相處，范少勳說，他之前回家都會先抱抱剛出生的女兒，但眼角餘光會瞄到太太表情不對勁，「但我現在知道，開門第一件事是要先抱抱太太說辛苦了！」他也會趁著工作空檔或女兒睡著後，與太太重溫兩人時光。

劉俊謙與演員女友蔡思韵交往多年，劉俊謙分享指出，私下其實是個比較安靜的人，「有時候拍戲壓力很大，我容易陷入情緒的困境，或是不容易放過自己，她就會帶我走出去，因為她比較外向，她會說一些開心的事，但我也可以感受到她是很理解我的，也願意給我時間。」

另外，范少勳有「下半場」、影集版「比悲傷更悲傷的故事」等代表作，他說，雖然戲外有父親身分，但希望角色不會被現實束縛，而是盡可能演出不同的樣子，像是之後也想挑戰演出動作片。

劉俊謙因「此時此刻」在台灣爆紅，劉俊謙開心地表示，這的確是他的代表角色之一，雖然演員挑選劇本上比較被動，「但我不喜歡停留在過去的美好，還要繼續創造新的代表作，不管是好還是不好的印象，我都很想要把它推翻。」

「我在這裡等你」將於10日全台上映。（編輯：戴光育）1130503