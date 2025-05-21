見遊艇陸上行舟 李銘順：這一生應該沒辦法買

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員李銘順和李銘忠兄弟檔這次隨節目到高雄小港的遊艇製造廠錄影，更找來范少勳同歡，一行人在節目裡打工體驗，看到遊艇豪華內裝，李銘順笑說：「這一生應該是沒辦法買了。」

李銘順和李銘忠兄弟檔主持公視實境節目「歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機」，最新一集找來范少勳一起去高雄小港的遊艇製造廠，3人大開眼界一睹7層樓高的遊艇豪華內裝。

李銘忠和李銘順也見識到遊艇被拖運上路的「陸上行舟」震撼畫面，李銘順說：「我沒看過陸上行舟，也是第一次在船廠裡打工，遊艇在這一生應該是沒辦法買了，打工順便近看一下，感受站在裡面的感覺。」

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李銘忠則說：「從下面看上去是一個體積很大的龐然大物，在路上的樣子好像末日電影裡海嘯來襲，整條船像浮在馬路上。」

經過這一次的錄影，范少勳形容李銘忠和李銘順就像大學學長，「有時候他們玩起來甚至比我還厲害，他們有非常多值得學習的經驗和地方。如果還有機會，我想下次再一起去徒步環島看看！」（編輯：黃名璽）1140521