加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

見遊艇陸上行舟 李銘順：這一生應該沒辦法買

2025/5/21 23:00（5/21 23:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人李銘順（後左）、李銘忠（後中）兄弟檔攜手主持實境節目「歐吉桑騎士–阿順阿忠的中年危機」，與藝人范少勳（後右2）一同造訪高雄小港遊艇製造廠。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月21日
藝人李銘順（後左）、李銘忠（後中）兄弟檔攜手主持實境節目「歐吉桑騎士–阿順阿忠的中年危機」，與藝人范少勳（後右2）一同造訪高雄小港遊艇製造廠。（公視提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北21日電）演員李銘順和李銘忠兄弟檔這次隨節目到高雄小港的遊艇製造廠錄影，更找來范少勳同歡，一行人在節目裡打工體驗，看到遊艇豪華內裝，李銘順笑說：「這一生應該是沒辦法買了。」

李銘順和李銘忠兄弟檔主持公視實境節目「歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機」，最新一集找來范少勳一起去高雄小港的遊艇製造廠，3人大開眼界一睹7層樓高的遊艇豪華內裝。

李銘忠和李銘順也見識到遊艇被拖運上路的「陸上行舟」震撼畫面，李銘順說：「我沒看過陸上行舟，也是第一次在船廠裡打工，遊艇在這一生應該是沒辦法買了，打工順便近看一下，感受站在裡面的感覺。」

google news透過 Google News追蹤中央社

李銘忠則說：「從下面看上去是一個體積很大的龐然大物，在路上的樣子好像末日電影裡海嘯來襲，整條船像浮在馬路上。」

經過這一次的錄影，范少勳形容李銘忠和李銘順就像大學學長，「有時候他們玩起來甚至比我還厲害，他們有非常多值得學習的經驗和地方。如果還有機會，我想下次再一起去徒步環島看看！」（編輯：黃名璽）1140521

#公視
#李銘忠
#李銘順
#范少勳
李銘順
兄弟檔主持超驚險 李銘忠騎車打滑李銘順逆向行駛瑞瑪席丹「親密之海」大尺度 扮李銘順紅粉知己
李銘忠
「周處」導演新劇 阮經天、王淨挑戰人格分裂李銘忠對戲木箱很尷尬 親密戲前溝通尊重演員
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：