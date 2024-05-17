強檔推薦1 / 「九龍城寨」上檔 「芙莉歐莎」再續瘋狂麥斯宇宙

「九龍城寨」上檔 「芙莉歐莎」再續瘋狂麥斯宇宙

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北17日電）新片熱騰騰上檔，院線部分有港片「九龍城寨之圍城」、「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」等片；Netflix則有韓劇The 8 Show、日本動漫改編真人版電影「黃金神威」等作品。

即日起上映的香港動作片「九龍城寨之圍城」，由「智齒」導演鄭保瑞合作「神劍闖江湖」動作指導谷垣健治，並由古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯、蔡思韵主演，今年也入選坎城影展「午夜展映」單元，試映階段就收穫許多好評。

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa）是演喬治米勒（George Miller）延續2015年「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max：Fury Road）的世界觀，並以劇中人芙莉歐莎開發出的前傳故事，並由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）跟克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演，電影將於22日上映。

接下還有「滅世男孩」（Boy Kills World）、「小熊維尼2」（Winnie the Pooh: Blood and Honey 2）、「如果可以再死一次」（The First Day of My Life）等片。

串流平台Netflix部分即日起有改編網絡漫畫Money Game與「人性競技場」的韓國影集The 8 Show、19日起有日本動漫改編真人版電影「黃金神威」。（編輯：陳政偉）1130517