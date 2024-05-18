「九龍城寨之圍城」坎城放映 外媒讚充滿香港情懷

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（中央社記者王心妤台北18日電）香港動作片「九龍城寨之圍城」入選坎城影展「午夜展映」單元，演員古天樂率劉俊謙、林峯等演員前進坎城；導演鄭保瑞表示，有當地媒體稱讚電影充滿香港情懷，讓他很感動。

導演鄭保瑞此次跟演員古天樂、劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑前往坎城影展，香港票房破5500萬港幣（約台幣2.3億元），中國票房更達5億人民幣（約台幣22億元），台灣昨天上映。

根據電影公司提供資料，導演鄭保瑞出席首映時感謝製作團隊的努力，也感謝坎城影展選擇這一部這麼本土的動作片，同時也有其他夥伴堅持了8年的努力，才能一起拍出這部片。胡子彤和張文傑聽到映後掌聲時，更是熱淚盈眶。

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古天樂說，九龍城寨雖然拆了，但特別在電影重現出城寨，也是希望帶動香港的旅遊業，他也笑說，到坎城影展期待吃到海鮮料理。張文傑笑稱參加坎城影展像做夢一樣時，古天樂笑回：「所以叫你有足夠的睡眠。」

劉俊謙表示，能參與坎城影展是創舉，「自己能夠參與，跟殿堂級（指鄭保瑞及古天樂）一起來，自己從沒想過可以來到這麼大的影展，所以好開心。」林峯說：「可以將香港電影推廣給全世界觀眾，我們會繼續努力。」 （編輯：李亨山）1130518