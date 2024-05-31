強檔推薦1 / 國片「環南時候」呈現萬華風光 許光漢配音「八戒」

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者洪素津台北31日電）新片熱騰騰上檔，院線有國片「環南時候」，片中大量取材萬華環南市場，更入圍紐約亞洲影展；還有陽光男神許光漢、劉冠廷等人配音的動畫電影「八戒 決戰未來」。

院線將上映國片「環南時候」，片中畫面取材以裝置藝術形式呈現環南市場獨有之街頭景象、在地食材、宗廟文化等，並改編自真人故事，以呈現出萬華在地最真實的人生況味。

片中青春洋溢的男女演員們穿梭於萬華巷弄、環南市場等地，是一部在台北市取景拍攝的「道地台北電影」，此片更在國際綻放，入圍紐約亞洲影展。

由許光漢、劉冠廷等人配音的動畫片「八戒 決戰未來」，榮獲金馬獎最佳動畫長片獎。片中自私又懶惰的八戒為貪圖更美好生活而踏上了坑蒙拐騙的旅程，最後卻發現原來真正的美好近在咫尺。

「蝙蝠俠」、「鳥人」麥可基頓（Michael Keaton）16年重執導演筒並參與演出「失憶殺神」（ Knox Goes Away ），職業殺手某日得知自己罹患比阿茲海默症更為嚴重的罕見疾病「庫賈氏病」，他的記憶將在幾週內全數消失，驚悚上演與時間賽跑的最後一戰。

串流平台Netflix新上映電影「超會裝：銀行搶劫攻略」（How to Rob a Bank）、「拉斐爾．馬奎斯：墨西哥傳奇隊長」等片；影集則有「鹿角男孩」（Sweet Tooth）、「希特勒與納粹：惡行審判」（Hitler and the Nazis：Evil on Trial）等。

Disney+則新上映韓星李政宰主演的星際大戰影集「侍者」，還有主題短片「與太妍同行：冰雪奇緣之旅」、以及超經典犯罪美劇「犯罪心理」第17季（NCIS season17）。（編輯：龍柏安）1130531