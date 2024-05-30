電影「八戒」祖孫情動容 許光漢心疼105歲外婆

（中央社記者洪素津台北30日電）藝人許光漢近來戲約不斷，也往日本、韓國發展，他在電影「八戒」中為中文版八戒配音，劇中的祖孫情讓他感觸深，「配音時想到105歲的外婆，每次見面都覺得她又老了」。

許光漢宣傳電影「八戒 決戰未來」，而片中八戒和奶奶的戲令人動容，許光漢想到與家人的互動，感性地說：「配音時想到自己的奶奶和外婆，外婆105歲了，每次見面都覺得外婆好像又老了一點點，自己也會很感嘆，因為工作很忙，每次回去就會看到她們多長了一些白頭髮、細紋，很心疼。」

許光漢近來都在日本或是韓國工作，他表示，這次到日本感受到很不同的文化，日本觀眾朋友很內斂，很乖，因為場內不能使用手機，他們不會拿起手機拍，「有觀眾拿望遠鏡看，我也不知道看什麼，但覺得蠻特別的。」

韓國就完全不一樣，非常地熱情，每次去都會感受到不同的驚喜，會用牌子（應援版）或不同的創意，許光漢分享印象深刻的粉絲：「有一位粉絲說『我要把你的護照撕掉，讓你留在這邊！』我有和經紀人說幫我把護照鎖好。」讓許光漢感受到粉絲滿滿的熱情。

電影「八戒 決戰未來」的精神是「不當英雄、當第二名也沒關係」的老二哲學，許光漢認為：「這個理念非常好，不需要當第一，當第二也蠻好的，重點是如何輸得漂亮。」

許光漢現在紅遍亞洲，談到如何保持初心，許光漢說：「沒有特別去想說要保持初心這件事，不喜歡很刻意的事情，我的想法是遇到一個作品就好好詮釋好，專心在當下就好了，我還是會過我自己的人生，不會在乎其他人怎麼想。」（編輯：李亨山）1130530