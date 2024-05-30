衛福部長專訪：中國策略轉變 加入WHA挑戰恐更嚴厲

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（中央社記者曾婷瑄、田習如日內瓦29日專電）代表政府率團爭取台灣加入世衛的衛生福利部長邱泰源，在日內瓦接受中央社時專訪表示，未來大環境挑戰恐怕更嚴厲，並非因為中共對台不友善程度因賴政府而增加，而是因為中國策略正在轉變。

台灣在第77屆世界衛生大會（WHA）外交活動的成果，除了大會台上公開發言支持台灣參與的國家，從去年的23國增加為27國（含歐盟）之外，邱泰源認為還有兩大進步。

「首先是把所有的民間團體、僑團的力量跟政府的力量集合起來，共同呼籲，不管是在遊行期間或開會期間，我們都顯現比以前更加團結，這代表台灣加入WHA是大家一致的期望。」

其次，他說政府這次與所有友邦或是理念相近國家的互動「（對象）數目比以前更多，互動內容也都比以前更具體，都有提出比較具體的建議」，顯示過去一點一滴的努力在這一次有所突破。

邱泰源表示，外交是沒有一天停息的，國際情勢又有相當變化，因此「能夠掌握的我們一定要掌握機會，太勉強的我們也等下次機會」。

中央社問他，理念相近國家不論在WHA公開發言挺台，或在閉門會議找世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為台灣爭取機會，「勉強的地方在哪裡」。

他說，每個國家都有其必要的政治判斷，「它也要考慮到跟其他國家的互動狀況」。簡言之，即便認同台灣的國家，顧慮與中國的關係仍是最重大關鍵。

記者再問他，友邦在WHA「二對二辯論」時為何不針對中國對台似是而非的論調駁斥，顯得各說各話，並未出現實質的辯論，讓中國持續混淆視聽。

邱泰源坦言，的確過去幾年支持我方的發言都站在健康人權的立場論述，而贊同中國這一方所提出的論述都不是事實，「但我們在外交的互動當中，一定會提供給要幫我們講話的國家足夠的資料，至於他們要怎麼來講，我們要尊重」。

至於中國每年引用聯合國大會2758號決議來誤導、排除台灣參與國際組織，今年美國、日本代表雖公開駁斥、澄清，但未見其他挺台國家跟進。

邱泰源說，「我們最近這幾年才慢慢把（聯大2758決議）這個論述拿出來，我覺得政府或相關單位應該趕快做更深入的探討，然後跟支持我們的國家做比較深入的互動，如果這樣的一個法律基礎論述更加清楚，我相信未來支持我方的國家應該就會開始呈現這個論述，展現這部分的力量。」

1971年通過的聯大2758號決議表明「中華人民共和國是中國在聯合國的唯一代表」，但北京52年來總把它擴大解釋為「台灣是中國的一部分」，阻擋台灣參與國際組織。

2022年友邦史瓦帝尼曾在世衛大會強調，2758號決議「既未授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。

邱泰源另強調，台灣應持續用創意方式尋求突破世衛障礙、爭取更多支持，重點之一是「培育各個醫事團體國際人才」。

因醫事團體參與者都與各國交好，甚至有資深人才擔任重要幹部職位，「都有影響力，未來應在這裡更下功夫」。

他指出，未來大環境挑戰恐怕更嚴厲，並非因為中共對台不友善程度因賴政府而增加，而是因為中國策略正在轉變。

「以前他們用比較硬的（手段），現在就比較會軟硬兼施」，例如當世界指責中國某些議題做得不好時，中國就會邀請相關國家的人前來考察，藉機展示他們好的一面，用軟的方式來爭取支持。

他坦言，「這讓我們在未來很多議題或在投票上，反對中國的力道就會開始顯得比較弱。所以台灣政府應該也要注意到這樣的狀況，更要廣結善緣」。

他說因此代表團這次在日內瓦也「用盡了力量」，邀請友好國家與台灣交流、互動。（編輯：陳正健）1130530