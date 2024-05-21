中央社採訪WHA受阻 聯合國要求記者提供中國護照

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涉己新聞

（中央社記者曾婷瑄、田習如巴黎21日專電）世界衛生大會（WHA）27日登場，中央社記者在申請階段被要求提供「中國護照」，再次因中國因素受阻。記者回覆聯合國審核單位，強調台灣護照比中國護照更受世界認可；拒絕記者參與會議，使得WHA追求全民福祉的宗旨顯得矛盾。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦召開，中央社巴黎特派曾婷瑄及布魯塞爾特派田習如，繼去年申請通過卻在大門因中國施壓而被撤銷採訪許可後，今年再度嘗試叩關，但在申請階段就提前因中國因素遭阻攔。

曾婷瑄與田習如日前依照規定於聯合國媒體申請平台遞交採訪申請文件。由於該平台國籍欄位為下拉式選單，沒有「台灣」或「中華民國」選項，因此記者選擇「泰國」及「吐瓦魯」，並在備註欄中寫明記者來自「台灣（中華民國）」。

兩人分別於分別於5月9、10日收到審核單位回覆，要求兩人提供「符合聯合國政策及聯合國大會決議指導的正式中國護照」。

田習如隨後再次回傳台灣護照證明文件，至今未再收到任何回覆。

曾婷瑄也重新回傳護照，並在備註欄中表示，「中華民國護照受到國際普遍承認，可免簽證國家共有110個，遠高於中國護照的45個免簽國家」。

曾婷瑄也向聯合國相關單位強調，「拒絕記者參與會議，使得WHA追求全民福祉的宗旨顯得矛盾，懇請世界衛生大會讓記者不因國籍與種族，而是基於尊重知情權與人人平等的前提下執行工作」。然而記者至今並未收到任何回覆，申請狀態也一直呈現「待決」（pending）。

去年曾婷瑄與田習如成功於WHA開議前一週獲得採訪許可，但當天至大門領取採訪證時卻被工作人員請到一旁，表示「收到來自中國壓力」，請兩人出示中國護照或台胞證，「沒有台胞證就沒有許可」。

工作人員無奈告知：「中國知道所有一切。我被限制住，如果讓你們進去，我會被開除。中國代表也在裡面，很可惜，但我無能為力。」

記者不代表官方，而是基於新聞自由與知情權行使職責和揭露真相。然而，謀求全民福祉的聯合國機構卻被中國嚴重干預，藉由對 聯合國2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 的錯誤詮釋，剝奪台灣記者的報導權力，違反聯合國憲章「不分種族」原則。

台灣記者協會（ATJ）與國際記者聯盟（IFJ）今天分別發出聲明，呼籲停止排除台灣記者。

台灣記者協會表示，「台灣與中國的關係聯合國不可能不知，卻仍要求台灣記者出示不可能擁有的『中國護照』，等同拒絕台灣媒體採訪，不僅違背聯合國憲章促進『不分種族、性別、語言、或宗教』等全體人權及基本自由的宗旨，也違反言論自由、新聞自由等普世價值」。

國際記者聯盟則在英文聲明中寫道：「如世界衛生大會這樣的活動，對所有國家的人民都具有重要意義。確保媒體可在不受特殊利益干擾情況下行使職責，是聯合國和負責當局的責任。聯合國與下屬組織必須履行對新聞自由的承諾。」

台灣被剝奪WHA觀察員身分已8年，連台灣記者也因中國原因遭攔阻。聯合國下屬的世界衛生組織（WHO）受到中國當局涉入，不僅傷害媒體自由與公眾知的權利，更帶頭違反聯合國憲章精神。（編輯：周永捷）1130521