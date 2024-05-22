將率團叩關WHA 邱泰源：中國阻撓力道越來越大
2024/5/22 14:26（5/22 15:27 更新）
（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎、曾以寧台北22日電）世界衛生大會（WHA）27日登場，台灣至今仍未收到邀請函。衛生福利部長邱泰源今天說，中國阻撓力道越來越大，台灣須更團結、爭取更多國際友誼，以抗衡中國。
第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀，今年第8度叩關，將由新上任的衛福部長邱泰源循例率「世衛行動團」前往，並將透過舉辦周邊活動及雙邊會談等方式，向與會各國當面說明台灣訴求。
邱泰源今天上午與媒體見面，談到這次到日內瓦的目標、以及中央社記者在申請階段被要求提供「中國護照」等議題時表示，WHA混戰他很有經驗，曾以立法委員、台灣醫師公會全聯會理事長身分參與，這已是他第5度前往。
邱泰源認為，台灣很幸運，在健康、環境、醫療等各方面表現水準都高於世界衛生組織（WHO）期待，世界各國相當支持台灣多參與國際社會，發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA，比方說世界醫師會日前發函給WHO，要求給予台灣觀察員身分參與WHA。
邱泰源表示，台灣參與WHA所受到的政治力量仍很大，根據他近年觀察，中國施加力道越來越強，他呼籲台灣要更加團結、爭取更多友誼，抵抗中國的阻撓。
他數度強調，台灣針對這個議題要更團結、更想辦法，爭取更多友誼，來抗衡中國一直可能針對相關的議題，而且中國投入更多資源，軟硬兼施；台灣面臨相當嚴峻的挑戰，除了要向世界展現健保制度、醫療品質等實力，全民也要有共識，唯有更團結，才能一致對外抗爭。（編輯：管中維）1130522
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