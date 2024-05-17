陳時中：台灣理應收到WHA邀請函 否則是世界損失

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）世界衛生大會（WHA）即將舉行，但台灣仍未收到邀請函。準政務委員、前衛福部長陳時中今天說，台灣在公衛表現出風範，理應收到邀請函，否則是世界損失，會持續努力。

第77屆WHA訂於今年5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。外交部日前指出，自2017年起，WHO幹事長屈服於中國的壓力未再邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

台灣至今還沒有收到邀請函，陳時中今天出席董氏基金會活動前接受媒體聯訪強調，「現在還沒有到絕望的程度」，會持續努力，WHA是一個健康團體，不應該讓政治介入這麼深。

陳時中表示，各界看到台灣這幾年來持續對世界的貢獻，也在公共衛生上表現出風範，台灣理應要收到邀請函，把台灣經驗和世界分享，台灣沒有辦法參與WHA，事實上是世界的損失。

不過，陳時中說，「我們不失望也不絕望」，因為台灣要奉獻世界，要把健康帶給世界，讓世界看到台灣，持續努力。

談到中國近年將聯合國大會第2758號決議與「一中原則」連結，陳時中認為，2758號決議被誤解已久，因政治的型態而被誤用，其實決議中很清楚表達，當時處理的是聯合國「中國席位」問題，但不及於台灣主權，「這點大家應該要有清楚認知」。（編輯：管中維）1130517