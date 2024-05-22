各界駐歐盟代表齊聚 聲援台灣參與世衛大會

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）台灣僑界及駐歐盟代表處今天舉辦聲援台灣參與世衛大會活動，多位友邦駐歐盟大使、比利時國會議員、歐洲醫界代表、烏克蘭公民團體以及台灣僑民和留學生到場支持。

聲援活動在緊鄰歐洲聯盟理事會（European Council）的廣場舉行。史瓦帝尼駐歐盟大使高邁祖魯（Sibusisiwe Mngomezulu）首先致詞恭喜台灣人民在兩天前完成了第16任總統就職典禮，並引述總統賴清德就職演說提到建設一個民主、和平、繁榮的新台灣。

他表示，世界衛生大會（World Health Assembly,WHA）是全球設定健康政策的最高集會，應該要納入台灣。史瓦帝尼王國與中華民國台灣的友好夥伴關係達近60年，將持續支持台灣為全球健康社群做出珍貴貢獻。

高邁祖魯說，史瓦帝尼不只支持台灣重獲世衛的觀察員地位，更要進一步成為世衛組織（WHO）完整的會員。

海地駐歐盟大使尚恩（Jesse Jean）除了盛讚台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間的出色應對方式，並強調當前全球面臨的挑戰，無論是流行病、氣候變遷或經濟危機，都需要國際合作，讓所有利害關係人參與，為世人提供持續、有效的解決方案，這點台灣也能做到。

他呼籲國際社會積極支持台灣參與WHA和其他國際組織，共同建立一個更有韌性、更具包容性和更繁榮的世界。「從這個意義上講，台灣可以提供很多東西」。

貝里斯駐歐盟大使艾維拉（Gianni Avila）指出，本屆世衛大會標舉All for Health，Health for All口號，這個all應該包括台灣。她說台灣過去的表現足證為全球可靠的夥伴，貝里斯將持續挺台參與世衛。

比利時國會友台小組主席達爾曼（Georges Dallemagne）也為520總統就職典禮順利完成恭喜賴總統、副總統蕭美琴及台灣人民。他說，雖然台灣在全球疫情期間展現了對世界的重大貢獻，中國仍舊阻擋台灣參與世衛對疾病大流行的討論，是可恥之事。

達爾曼提到4月間比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）在國會重申支持台灣成為世衛觀察員，他希望能付諸實踐、克服中國的阻礙，促進世人更瞭解台灣。

歐洲醫師常務委員會（CPME）秘書長達斯（Sarada Das）代表歐洲醫界聲援台灣。她表示，CPME長期支持台灣在世衛的代表權，沒有一個國家能單獨面對流行疫病，合作及交流對健康和醫藥發展至為重要，因此健康領域不該政治化。

達斯說，台灣專家和台灣經驗對全球健康社群非常重要，歐洲醫界最近就曾與台灣疾病管制署的專家群共同舉行交流活動。她強烈建議國際健康社群將台灣納入全球健康政策的討論。

在歐盟總部布魯塞爾成立的烏克蘭公民團體Promote Ukraine主席庫胥蒙斯（Vasyl Kushmuns）也出席挺台。他說，台灣與烏克蘭同樣面對強權壓迫，一個全球前15大富裕的國家卻被排除在世衛等國際組織外，是非常不公平不合理的事。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳表示，雖然世衛排擠台灣尚未改變，但世界已經改變，他相信在許多國際友人幫助下，台灣終會成功參與世衛，將過去面對數次疫情累積的健全監測、偵查和因應系統分享給世界。

僑務委員賴山林、比利時台灣商會會長林天章、荷語魯汶大學台灣學生會會長游子毅，都發言指出台灣被排除參與世衛的不公不義，並表示海外台灣人將積極參與各項國際推動活動，讓世人更瞭解台灣處境。（編輯：馮昭）1130522