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各界駐歐盟代表齊聚 聲援台灣參與世衛大會

2024/5/22 22:40（5/24 09:51 更新）
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派駐歐盟總部的多位友邦代表22日重申支持台灣參與世衛大會和多年邦交情誼。左起瓜地馬拉駐歐盟大使Jose Gabriel Lambour、巴拉圭駐歐盟代辦Federico Bartolozzi、海地駐歐盟大使Jesse Jean、貝里斯駐歐盟大使Gianni Avila、駐歐盟代表李淳、史瓦帝尼駐歐盟大使Sibusisiwe Mngomezulu和僑務委員賴山林。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年5月22日
派駐歐盟總部的多位友邦代表22日重申支持台灣參與世衛大會和多年邦交情誼。左起瓜地馬拉駐歐盟大使Jose Gabriel Lambour、巴拉圭駐歐盟代辦Federico Bartolozzi、海地駐歐盟大使Jesse Jean、貝里斯駐歐盟大使Gianni Avila、駐歐盟代表李淳、史瓦帝尼駐歐盟大使Sibusisiwe Mngomezulu和僑務委員賴山林。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年5月22日
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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）台灣僑界及駐歐盟代表處今天舉辦聲援台灣參與世衛大會活動，多位友邦駐歐盟大使、比利時國會議員、歐洲醫界代表、烏克蘭公民團體以及台灣僑民和留學生到場支持。

聲援活動在緊鄰歐洲聯盟理事會（European Council）的廣場舉行。史瓦帝尼駐歐盟大使高邁祖魯（Sibusisiwe Mngomezulu）首先致詞恭喜台灣人民在兩天前完成了第16任總統就職典禮，並引述總統賴清德就職演說提到建設一個民主、和平、繁榮的新台灣。

他表示，世界衛生大會（World Health Assembly,WHA）是全球設定健康政策的最高集會，應該要納入台灣。史瓦帝尼王國與中華民國台灣的友好夥伴關係達近60年，將持續支持台灣為全球健康社群做出珍貴貢獻。

高邁祖魯說，史瓦帝尼不只支持台灣重獲世衛的觀察員地位，更要進一步成為世衛組織（WHO）完整的會員。

海地駐歐盟大使尚恩（Jesse Jean）除了盛讚台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間的出色應對方式，並強調當前全球面臨的挑戰，無論是流行病、氣候變遷或經濟危機，都需要國際合作，讓所有利害關係人參與，為世人提供持續、有效的解決方案，這點台灣也能做到。

他呼籲國際社會積極支持台灣參與WHA和其他國際組織，共同建立一個更有韌性、更具包容性和更繁榮的世界。「從這個意義上講，台灣可以提供很多東西」。

貝里斯駐歐盟大使艾維拉（Gianni Avila）指出，本屆世衛大會標舉All for Health，Health for All口號，這個all應該包括台灣。她說台灣過去的表現足證為全球可靠的夥伴，貝里斯將持續挺台參與世衛。

比利時國會友台小組主席達爾曼（Georges Dallemagne）也為520總統就職典禮順利完成恭喜賴總統、副總統蕭美琴及台灣人民。他說，雖然台灣在全球疫情期間展現了對世界的重大貢獻，中國仍舊阻擋台灣參與世衛對疾病大流行的討論，是可恥之事。

達爾曼提到4月間比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）在國會重申支持台灣成為世衛觀察員，他希望能付諸實踐、克服中國的阻礙，促進世人更瞭解台灣。

歐洲醫師常務委員會（CPME）秘書長達斯（Sarada Das）代表歐洲醫界聲援台灣。她表示，CPME長期支持台灣在世衛的代表權，沒有一個國家能單獨面對流行疫病，合作及交流對健康和醫藥發展至為重要，因此健康領域不該政治化。

達斯說，台灣專家和台灣經驗對全球健康社群非常重要，歐洲醫界最近就曾與台灣疾病管制署的專家群共同舉行交流活動。她強烈建議國際健康社群將台灣納入全球健康政策的討論。

在歐盟總部布魯塞爾成立的烏克蘭公民團體Promote Ukraine主席庫胥蒙斯（Vasyl Kushmuns）也出席挺台。他說，台灣與烏克蘭同樣面對強權壓迫，一個全球前15大富裕的國家卻被排除在世衛等國際組織外，是非常不公平不合理的事。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳表示，雖然世衛排擠台灣尚未改變，但世界已經改變，他相信在許多國際友人幫助下，台灣終會成功參與世衛，將過去面對數次疫情累積的健全監測、偵查和因應系統分享給世界。

僑務委員賴山林、比利時台灣商會會長林天章、荷語魯汶大學台灣學生會會長游子毅，都發言指出台灣被排除參與世衛的不公不義，並表示海外台灣人將積極參與各項國際推動活動，讓世人更瞭解台灣處境。（編輯：馮昭）1130522

台灣僑界和駐歐盟代表處22日在鄰近歐洲聯盟理事會的廣場共同舉行聲援台灣參與世界衛生大會活動，台僑、留學生、國際友人和在地太極運動團體到場支持。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年5月22日
台灣僑界和駐歐盟代表處22日在鄰近歐洲聯盟理事會的廣場共同舉行聲援台灣參與世界衛生大會活動，台僑、留學生、國際友人和在地太極運動團體到場支持。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年5月22日
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