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台灣遲未受邀參與世衛大會 布林肯：努力到最後一刻

2024/5/23 07:14（5/23 07:52 更新）
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美國國務卿布林肯。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）世界衛生大會（WHA）召開在即，台灣至今仍未收到邀請函。美國國務卿布林肯今天在國會作證時表示，「我們會一直努力到最後一刻」，也持續遊說其他國家加入支持，並直接向北京提出這個情形。

美國聯邦眾議院外交委員會今天就「2024年美國外交狀況：全球失穩、預算挑戰及大國競逐」等議題召開聽證會，布林肯（Antony Blinken）出席。

與會的眾議員金映玉（Young Kim）表示，她過去領銜提出、協助台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案，已於兩年前簽署成法。政府須依法支持台灣在世衛大會的觀察地位。

她詢問國務院依法執行情形，並要求國務院加把勁讓台灣成功叩關世衛。布林肯回應，他完全贊同這項立法，國務院持續努力實現法案尋求的成果，包括使台灣參與世衛大會、世衛組織及其他國際組織。

第77屆世衛大會將於27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀，今年第8度叩關。布林肯表示，「如果有必要的話，我們會一直努力到最後一刻」。台灣未能參與世衛大會，使全球無法享有台灣專業知識所帶來的益處。

對於中央社特派在申請採訪世衛大會階段被要求提供「中國護照」，再次因中國因素受阻。國務院今天簡短回覆中央社提問，建議記者向世衛組織尋求回應。

此外，布林肯稍早在國會回應美對台軍售延宕的狀況時，強調軍售延遲是受美國軍事工業生產鏈影響，「我們正在盡一切所能（推進）」。

他說，國務院將確保這些生產線運作得更快、更有效率，以便能夠向需要這些武器自衛的人提供軍備。美國致力於台灣的防禦，並確保台灣擁有與其所面臨威脅相稱的自衛資源。（編輯：陳承功）1130523

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