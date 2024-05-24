美英日澳等8國聯合聲明 支持台灣參與世衛大會

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（中央社台北24日綜合外電報導）美國和英國、加拿大、澳洲、德國及日本等盟邦今天發出聯合聲明，呼籲讓台灣參與本月27日登場的世界衛生大會（WHA）。

根據聯合聲明：「美國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在台協會、日本台灣交流協會，以及立陶宛貿易代表處重申我們支持台灣有意義地參與世界衛生組織事務，並以觀察員的身分參加世界衛生大會。」

路透社報導，台灣自2017年以來因中國阻撓而無法與會。

美國在台協會今天發出的聯合聲明說：「今年第77屆世界衛生大會即將於日內瓦召開，但台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系之外。世界衛生組織一向秉持『人人享有健康』（Health for All）的精神，致力於促進國際衛生合作。邀請台灣成為本次會議的觀察員是世衛組織體現此一包容精神的最佳方式。」

聲明提到，台灣很有能力、積極參與、負責可靠，是全球衛生社群的一分子，也在2009年至2016年期間受邀以觀察員的身分參加世界衛生大會。台灣有優異的公衛專業，有民主治理的經驗，也有先進的科技，出眾的能力和方法能為世界衛生大會的討論帶來非常寶貴的貢獻。

聲明還說，將台灣排除在世衛大會這個全世界最重要的衛生論壇之外沒什麼道理可言，有違共同參與、彼此合作的精神，也有損大家的安全─在公衛與安全的議題上合作包容是世界的要求。（編輯：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130524