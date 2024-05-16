法外交部重申挺台參與世衛 議員盼撇除政治壓力

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）世衛大會5月底登場。法國參議員喬瑟芙昨天在議會質詢中發聲挺台，要政府撇除政治壓力採取有利於台灣的具體行動。外交部權理部長里斯特再度重申支持台灣參與世衛立場。

法國參議院友台小組副主席喬瑟芙（Else Joseph）在15日的政府質詢時段為台灣發聲，就台灣參與世界衛生組織（WHO）問題詢問政府立場。

喬瑟芙在15日院會「時事質詢政府」（Questions d’actualité au gouvernement）時段，針對台灣是否能參與將於5月27日登場世衛大會（WHA）議題，向法國外長塞儒內（Stéphane Séjourné）進行口頭質詢。

由於塞儒內未在場，因此由法國外交部主管外貿、法語圈與僑務權理部長里斯特（Franck Riester）代表回應。

喬瑟芙質詢時表示，Covid-19疫情讓人意識到世界衛生組織各種機制運作時，全球合作及包容的必要性，對應流行病要能將所有國家不被排除及毫無保留地納入世衛體系。

法國曾於2021年及2023年分別透過前外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）及柯隆納（Catherine Colonna），多次表達對台灣參與世衛的支持並認可醫療專業。

喬瑟芙指出，然而世衛除每年勉強允許台灣參與一些會議外，至今仍未讓台灣參與「全球流感監測和應對系統」（GISRS）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）等機制，使其無法核發及驗證符合國際標準的數位認證文件。

她說，若有新疫情爆發，則不僅將造成於海外工作台灣人困擾，也將使旅台外籍人士，包括上千名法國人面臨困境。

喬瑟芙向政府提出質疑：「排除台灣不僅違反世衛宗旨、阻礙打擊病毒的工作，同時損害所有人的健康。部長先生，台灣必須能充分參與世衛機制。法國不能因受到輕微壓力而犧牲抗疫，請您採取有利於台灣的具體措施。」

她意有所指地說道，「為什麼顯得行動緩慢，同時另一邊又大張旗鼓地接待某些人？為何一直猶豫將台灣納入世衛？法國人民在內的全球公眾健康不容擱置」。

權理部長里斯特回應表示，「台灣參與世界衛生大會的問題每年都會被提出，法國一貫立場眾所周知，就是在尊重一中政策，以及國際組織規章允許並符合整體利益下，支持台灣參與國際組織的工作。法國對此立場並未改變，且已多次在參議院重申。」。

法國自1964年遵循一中政策，並未與台灣建立外交關係。

不過里斯特強調，「這絕對不妨礙法國與台灣在多項領域展開豐富合作，我們以此角度呼籲世衛，在遵循規章之下，進一步納入台灣參與組織工作，特別是5月底將舉行的世衛大會，為每年討論全球公衛問題及解決眾多挑戰的重要會議」。

喬瑟芙在短暫回覆時間中重申，「化言論為行動的時間到了，希望世衛大會能在不受政治和經濟壓力之下做出決定」。（編輯：陳承功）1130516