堅實全球公衛 美國務卿布林肯強烈促邀台灣參與WHA

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請函。美國國務卿布林肯今天強烈鼓勵世界衛生組織讓台灣以觀察員身分重返大會。台灣被排除在外，將削弱全球公共衛生安全。

第77屆世衛大會以「健康至上，全民均健」（All for Health, Health for All）為主軸，將於瑞士日內瓦舉行。布林肯（Antony Blinken）發布聲明挺台參與WHA，這是他2021年1月上任以來，第4度公開挺台重返世衛大會。

他表示，全球健康面臨既有及新的威脅，需要廣泛國際合作。

布林肯說，自5月27日開始，世界衛生組織（WHO）將舉行年度世衛大會，屆時會員國代表和來自世界各地的衛生專家，將討論促進全球衛生及衛生安全的優先議題。

「台灣在2009年至2016年期間，在毫無異議下以觀察員的身分參加世衛大會，但自那時起便被排除在這些會議之外」。

他說，台灣的卓越能力及方法為世衛大會的討論提供了相當大的價值。台灣一次又一次地展示了解決全球衛生危機並支持全球衛生社群的能力和意願。

「我們稱許世界衛生組織在過去一年採取措施，讓台灣更有意義地參與技術工作，並改善溝通管道。然而，台灣持續被排除在這場重要的全球衛生論壇之外，削弱了具包容性的全球公共衛生合作和安全」。

他說，邀請台灣出席世衛大會，是落實世界衛生組織「全民均健」目標極其重要的一步。

布林肯重申，美方支持台灣有意義地參與國際論壇，這符合美國以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指引的一中政策。

美國奧克拉荷馬州參議院及眾議院今天也分別通過友台決議，重申對強化雙邊關係及對台灣有意義參與國際組織的支持。

世界衛生組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。

不過，在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。

衛福部長薛瑞元日前表示，除了持續爭取參與世衛大會外，今年大會將討論並期望通過大流行公約（Pandemic Agreement），台灣也爭取以觀察員身分參與。（編輯：張芷瑄）1130502