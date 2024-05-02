美公開挺台重返WHA 江啟臣盼WHO成員支持

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（中央社記者范正祥台北2日電）美國公開挺台重返世界衛生大會（WHA），立法院副院長江啟臣今天對此表示，再次感謝美國對於台灣參與國際組織的關心、協助與支持，健康比什麼都重要，希望世界衛生組織（WHO）的成員能以此心情看待台灣人民的健康人權，以及國際衛生參與。

第77屆WHA將登場，台灣尚未收到邀請函，本屆大會以「健康至上，全民均健」（All for Health, Health for All）為主軸，將於瑞士日內瓦舉行。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日發布聲明挺台參與WHA，這是他2021年1月上任以來，第4度公開挺台重返WHA。布林肯表示，全球健康面臨既有及新的威脅，需要廣泛國際合作。

江啟臣今天發布新聞稿指出，支持台灣有意義的參與國際組織是美國政府一直以來的主張與立場，這是布林肯2021年1月上任以來，第4度發表公開聲明支持台灣重返WHA，同樣表達美國「強烈鼓勵」（strongly encourage）WHO邀請台灣以觀察員身分出席WHA的立場，讓台灣得以在討論中提供專業知識，再次感謝美國對於台灣參與國際組織的關心、協助與支持。

江啟臣提到，5月下旬他將帶領立法院視導團與衛福部組成的宣達團共同前往日內瓦，目的就是要讓世界知道，爭取加入WHO在台灣是不分朝野的目標，是台灣人民的全體共識，「我們會透過實際行動，傳達我國對世界衛生的貢獻及重要性」，爭取更多國際認同與支持。

江啟臣強調，過去不論是擔任立法院外委會委員出訪，或是這幾個月外國友人到訪立法院，他都向他們說明台灣加入國際組織的重要性，其中也包括國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等，請他們能支持並為台灣在國際發聲。

江啟臣呼籲，兩岸對話交流其實也可從健康再啟，兩岸現在欠缺對話，但若能參與國際組織，不只是讓世界看見台灣，也將有機會形成新的溝通管道，這不只是有助緩解兩岸關係，更能降低地緣政治風險，促進區域穩定與和平。

另外，江啟臣也提及，美國副助理國務卿藍墨客（Mark Lambert）日前再次表達「2758號決議沒有決定台灣地位」的看法，事實上，在今年1月美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）到訪台灣時就已說過，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。

江啟臣表示，聯合國大會2758號決議案有其歷史背景及各方考量，但並未影響「中華民國的國際法律地位」，中華民國目前在台澎金馬地區享有領土主權，依照中華民國憲法進行有效統治，並具有履行國際義務的能力，理應享有參與聯合國的權利。

江啟臣透露，考量當前兩岸關係的複雜性，支持持續推動台灣對於聯合國及其專屬機構「有意義的參與」，包括WHA，讓台灣可以積極、持續且即時地參與聯合國體系與國際社會。（編輯：張若瑤）1130502