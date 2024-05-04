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駐舊金山辦事處長投書 籲盟友支持台灣參與WHA

2024/5/4 12:26（5/4 13:06 更新）
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第77屆世界衛生大會（WHA）將登場，駐舊金山辦事處長賴銘琪（右2）投書舊金山紀事報，指出台灣為建立全球健康網絡的關鍵，不應被排除在外，圖為北加州醫界僑界組行動宣達團赴日內瓦聲援台灣參與世界衛生大會活動，攝於112年5月2日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年5月4日
第77屆世界衛生大會（WHA）將登場，駐舊金山辦事處長賴銘琪（右2）投書舊金山紀事報，指出台灣為建立全球健康網絡的關鍵，不應被排除在外，圖為北加州醫界僑界組行動宣達團赴日內瓦聲援台灣參與世界衛生大會活動，攝於112年5月2日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年5月4日
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（中央社記者張欣瑜舊金山3日專電） 世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣尚未收到邀請函。駐舊金山辦事處長賴銘琪投書紀事報指出，台灣是建立全球健康網絡的關鍵，不應被排除在外。

第77屆世界衛生大會將於5月27日在瑞士日內瓦召開，儘管近年來國際挺台參與WHA的力道日益增溫，台灣在中國施壓下，自2017年起便未受邀。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天刊出駐舊金山辦事處長賴銘琪投書，他為文點出台灣與加州關係緊密，台灣是加州第3大貿易夥伴，有超過50萬台灣移民居住在加州。

他同時指出，台灣在國際間扮演關鍵角色，不僅每週有51班直飛航班往返舊金山和台北，使台灣成為東亞的航空中心樞紐，也是預防疾病傳播不可或缺的合作夥伴；此外，台灣在各項醫療技術上取得重要進展，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後採行的強健國家衛生體系為世界提供寶貴的學習架構。

他表示，台灣作為捍衛全民醫療權利的堅定夥伴，加入世界衛生組織（WHO）是建立全球健康網絡的關鍵，被排除在外造成衛生安全和公共衛生進步缺口。

有鑑於此，他投書呼籲盟友支持台灣定期以觀察員身分參與WHA。

除代表處外，舊金山灣區僑團亦聯合為台灣發聲，超過10個北加州台美人社團連署，指出在中國施壓下，WHO持續拒絕台灣與會，違反其「人人享有健康」的願景，促請WHO和國際社會正視台灣人民對參與世界衛生體系的堅決期盼。

連署聲明指出，推動台灣參與WHA的使命雖是艱難繁重，仍要團結海內外的力量，堅忍地戮力前進，盡心盡力向世界傳遞台灣的聲音。（編輯：陳承功）1130504

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