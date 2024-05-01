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美國務助卿席森：堅定支持台灣參與世界衛生大會

2024/5/1 10:55
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（中央社台北1日電）美國國務院國際組織局助理國務卿席森（Michele Sison）近日會晤駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，重申美國支持台灣參與國際組織及世界衛生大會（WHA）。

席森4月26日與蘇瑩君會談時強調，邀請台灣成為世界衛生大會的觀察員至關重要，台灣是全球衛生社群的一分子，有優異公衛專業、民主治理經驗，也有先進技術，能為世衛大會的討論帶來貢獻。

她說，美國行政部門、國會及跨黨派政府皆高度支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。美國支持台灣以觀察員身分出席今年5月的第77屆世界衛生大會（WHA），並期待更多理念相近國家加入支持。

蘇瑩君感謝美國長年堅定支持台灣參與國際組織，並表示過去數年來，台灣政府與民間共同努力，而且團結海內外力量，積極向世界傳遞台灣的聲音，並持續在國際公共衛生專業領域與各國交流。因為這些努力，國際社會對台灣的支持越來越強，台灣將持續與美國及其他理念相近國家合作，對國際社會發揮正面貢獻。

席森也在X平台上傳與蘇瑩君合照貼文，表示支持台灣出席本屆世衛大會。（編輯：陳惠珍）1130501

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