世界衛生大會5月登場 美預告挺台參與聲量可望擴大
（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）世界衛生大會將於5月舉行，台灣尚未收到邀請函。美國國務院亞太助卿康達今天表示，美國將很快再次發聲支持台灣以觀察員身分與會，去年22國支持美方立場，「我預計今年這個數字會增加。」
美國聯邦參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組下午就「美國對台政策」舉行聽證會，剛陪同國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國的康達（Daniel J. Kritenbrink）出席。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
他強調，第2758號決議既未支持、也不等同及反映對北京「一中原則」的共識。「一中原則」是指中國對台立場，與美國的一中政策不同。
回應外交委員會主席卡定（Ben Cardin）相關提問時，康達說，美國一貫的立場是支持台灣參與不涉國家地位的國際組織，及有意義地參與需要具備國家地位的國際組織。
「我們將很快再次發聲，一如我們每年（的做法），支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。」康達說。
第77屆世衛大會（WHA）以「健康至上，共享健康」（All for Health, Health for All）為主軸，將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。
民主黨資深參議員卡定強調疫情無國界，台灣不是世衛正式會員的現實，削弱台灣為世衛貢獻的能力，他也指出中國對台政策的懲罰意味更重、更泛政治，並追問國務院支持台灣參與衛生大會的具體做法。
康達回應，未來幾天內，美方將再次明確、公開地聲明支持台灣有意義地參與WHA及成為WHA的觀察員。美方將在全球進行外交接觸，以獲得合作夥伴支持這樣的做法。
「我也同意你的評估，我認為（中國對台的懲罰性政策）不是巧合，基本上在總統蔡英文當選後，中國對反對台灣參與世衛大會及其他場合的立場變得更加激進。」
世界衛生組織（WHO）是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度WHA。
不過，在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席WHA。
衛福部長薛瑞元29日表示，目前還未收到WHA邀請函，除了持續爭取參與世衛大會外，今年大會將討論並期望通過大流行公約（Pandemic Agreement），台灣也爭取以觀察員身分參與。（編輯：陳慧萍）1130501
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