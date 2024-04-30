美官員指中國扭曲2758號決議 提4點反駁籲挺台

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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）中國近年將聯合國大會第2758號決議與「一中原則」連結，美國官員今天提4點反駁，指中國扭曲決議以服務自身利益，國際社會應共同反對，並呼籲讓台灣有意義參與國際組織。

「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）今天舉辦研討會，發表中國扭曲聯大 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 的報告，美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）參與討論。藍墨客也是帶領國務院跨局處中國協調辦公室的最高官員。

藍墨客指出，聯合國大會1971年通過的第2758號決議處理聯合國的「中國席位」問題，將原本由中華民國代表轉為中華人民共和國，如此而已；今天，中華人民共和國為其自身利益，曲解、濫用這項決議，誤將此決議與其「一中原則」混為一談，並且誤稱這項決議反映出國際社會對「一中原則」共識。

藍墨客提出4點回應：第一、這項決議未替中國的「一中原則」背書，不等於「一中原則」，也不代表國際社會對「一中原則」有共識。其次，各國與台灣的關係是各國的主權決定，這項決議與此無關。第三、這項決議不是聯合國對台灣最終政治地位的立場。第四、這項決議未排除台灣有意義參與聯合國及其他國際組織。

今年1月諾魯與中華民國斷交時，提出聯大第2758號決議、及「一中原則」為斷交藉口。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）當時也說，聯大第2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系。

藍墨客說，「我們需要共同反對中國對聯大2758號決議的曲解」，讓世界各國知道，他們可以保持或發展與台灣的關係。

他指出，中國扭曲聯大第2758號決議也是為了在國際社會孤立台灣，限制台灣有意義參與聯合國體系、或其他國際組織。全球面對許多亟需處理的挑戰，需要所有人共同努力，台灣有寶貴的專長與資源，可以對國際社會有許多貢獻。

藍墨客特別提到台灣可在公共衛生領域的貢獻。他說，如果台灣在COVID-19疫情爆發前，就能向世界衛生組織（WHO）分享資訊，結果可能很不一樣。台灣被排除在關鍵的國際論壇之外，對全球社會的福祉有直接的負面影響。「德國馬歇爾基金會」2022年3月也發表一份分析中國扭曲聯大第2758號決議、限制台灣參與聯合國體系的報告。今天的報告著重從法律層面探討相關議題。

「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，報告探討的是非常重要的議題，這幾年來，台灣無法參與聯合國體系專門組織的情況越趨惡化，不只官員、媒體無法參與相關會議，一般民眾也無法進入紐約的聯合國總部大樓參觀。

葛來儀說，造成台灣受限程度惡化的一個主因，在於北京的做法「如入無人之境」，「國際社會對此少有反彈」。中國要用只有3段文字的聯大2758號決議來決定台灣的地位和未來，這是錯的，不僅違反台灣人民的利益，且違反更廣泛的全球社會利益，也將建立在規則之上的國際秩序置於危險中。（編輯：張芷瑄）1130430