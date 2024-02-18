以色列占領巴勒斯坦土地多年 國際法院衡評後果

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（中央社海牙18日綜合外電報導）聯合國司法機關國際法院（ICJ）明天起將舉行聽證，衡量以色列自1967年以來占領巴勒斯坦領土的法律後果，預計將有52個國家提出相關證據，舉證國家數量創下歷史新高。

位於荷蘭海牙和平宮（Peace Palace）的國際法院將舉行為期一週的聽證會，包括美國、俄羅斯和中國等國家將在庭上向法官陳述舉證。

此案是聯合國大會於2022年12月所提，要求國際法院就「以色列在東耶路撒冷等巴勒斯坦被占領土地上的政策與做法所產生的法律後果」，提供不具約束力的「諮詢意見」。

雖說國際法院的任何意見將不具約束力，但值此之際，以色列正因去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲所引發的加薩戰爭，在國際上承受愈來愈大的法律壓力。

聯合國大會要求國際法院考量兩個問題。

首先，國際法院應調查聯合國所說的「以色列持續侵犯巴勒斯坦人民自決權」的法律後果。

這涉及以色列「自1967年以來併吞、移民墾殖和長期占領巴勒斯坦領土」以及「目的在改變聖城耶路撒冷的人口組成、特徵和地位的措施」。

國際法院也被要求調查以色列「採取相關歧視性立法和措施」的後果。

其次，以色列的行為如何影響「占領的法律地位」，以及對聯合國和其他國家產生何種後果，國際法院應就此提出建議。

國際法院可能在今年年底前，對此案做出「緊急」裁決。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130218