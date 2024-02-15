FBI局長突訪以 拜登保護在美巴勒斯坦人暫免遣返

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）今天表示，FBI局長突訪以色列，拜訪當地法務和情報機構。另一方面，白宮表示，總統拜登簽署一道命令，保護在美國的巴勒斯坦人在未來18個月內免於遭到驅逐。

法新社報導，根據FBI聲明，局長瑞伊（Christopher Wray）也會見了駐特拉維夫（Tel Aviv）FBI探員，強調他們針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）和黎巴嫩境內獲伊朗撐腰的勢力「真主黨」（Hezbollah）工作的重要性。

瑞伊也重申，FBI在哈瑪斯去年10月7日發動攻擊後對以色列的支持。

瑞伊在FBI的聲明中表示：「FBI與以色列對口的夥伴關係是長久、緊密且穩健的，我相信我們之間各機構的密切關係有助於我們能夠如此迅速地因應這些攻擊，並確保我們的支持儘可能連貫無縫。」

FBI聲明指出，瑞伊的「關鍵重點」在於FBI針對部分外國組織的反制工作，這些組織讚揚對以色列發動攻擊，並揚言攻擊美國本土和海外利益。

另一方面，白宮今天表示，拜登已簽署一道保障在美巴人未來18個月免遭驅逐的命令，理由是加薩走廊（Gaza Strip）人道情勢惡化。

拜登政府官員指出，此舉給予大約6000名巴勒斯坦人「延遲強制離境」的待遇。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）透過聲明表示，在去年10月7日「哈瑪斯對以色列發動可怕的恐怖攻擊、以色列隨後採取軍事回應後，加薩的人道情勢大幅惡化。

蘇利文指出，拜登此舉將為在美巴人提供「臨時的安全庇護」。他補充表示，任何自願返回巴勒斯坦土地的人會失去這份保障。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1130215