停火談判不順 以色列堅持對拉法強力用兵

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（中央社加薩/特拉維夫14日綜合外電報導）國際施壓以色列不要對已湧入大量難民的加薩南部邊城拉法（Rafah）用兵愈來愈強，但以色列總理尼坦雅胡今天仍矢言要對拉法採取「強力」行動。

綜合法新社與路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週下令以軍準備入侵拉法。位於加薩走廊南部鄰近埃及邊界的拉法，目前約有140萬流離失所巴勒斯坦人。

儘管受到要他別對拉法發動大規模地面攻擊的壓力日增，尼坦雅胡仍堅持必須消滅在拉法的哈瑪斯部隊。他在聲明中說：「我們將繼續作戰，直到完全獲勝為止，這包括讓平民離開交戰區域後，將在拉法採取的強力行動。」

尼坦雅胡的談話時值以哈停戰相關談判的第2天，此外以色列和有伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）也相互跨境攻擊，外界擔心以哈戰爭恐將擴大。

哈瑪斯2023年10月7日發動襲擊致以色列約1160人喪生，當中大多為平民；以色列遇襲後隨即開戰報復，尼坦雅胡矢言消滅哈瑪斯。加薩衛生部則稱以色列對加薩的報復性軍事攻擊已造成至少2萬8576人喪命，絕大多數是婦孺。

去年10月7日的襲擊中，哈瑪斯挾持約250名人質。去年11月為期1週的休兵期間，他們釋放數十名人質用來交換巴勒斯坦囚犯。扮演調人的埃及與卡達希望能促成停火協議繼續換回人質；目前還有約130名人質被拘留在加薩。

華爾街日報指出，以色列14日表示在哈瑪斯軟化立場前，不再參與和停火、釋放人質有關的談判。這對拜登政府盼促成協議好讓以色列不進攻人口稠密的拉法而言是一大挫折。

美國中情局長伯恩斯（William Burns）與中東各國的高級官員於開羅的協商13日告一段落，但對促成以哈停火、釋放人質等並無進展。

尼坦雅胡14日表示自上週他拒絕哈瑪斯所提的方案後，對方迄未提出新條件，因此以色列不會再派談判代表到開羅。尼坦雅胡的辦公室發表聲明指出，尼坦雅胡堅持不屈從哈瑪斯的「癡心妄想般要求」。

以色列拒絕哈瑪斯所提永久停火、從加薩完全撤軍的要求。知情談判過程的消息人士透露，以哈雙方在釋放巴勒斯坦囚犯與人質的比例上也有很大分歧。

知曉以色列立場的人士透露，以色列官員已表明如哈瑪斯不拿出以色列覺得更合理的提議回談判桌，以色列很快就會展開對拉法的進攻。

英國「衛報」指出，尼坦雅胡雖誓言會對拉法用兵，但會先讓平民離開戰區後為之。然而他卻沒說會讓困在拉法的巴勒斯坦平民到哪，也沒說會否賦予平民安全保障。

聯合國人道事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）警告，對拉法用兵「恐釀成加薩屠殺」；法國總統馬克宏在與尼坦雅胡通話時也說，加薩的死亡人數高到無法忍受，堅持以軍攻勢應暫停。

美國「全國公共電台」（NPR）指出，應作為難民收容地的拉法現恐淪以軍新的攻擊目標。自以色列對哈瑪斯開戰、攻入加薩走廊北部後，許多加薩居民紛紛逃往南邊的拉法；雖然目前不清楚以軍何時進攻，但拉法一些巴勒斯坦人已收拾帳篷和財物準備再次撤離，只是不知道能去何處。

半島電視台（Al-Jazeera）引述中東專家哈拉瓦（Hafsa Halawa）指出，即便以色列在對拉法用兵前會讓困在拉法的巴勒斯坦人撤離，但在以軍破壞性行動下，加薩大部分地區都已不適宜居住。

哈拉瓦說：「它（拉法）就位於埃及邊境。埃及人認為會構成對他們國家安全重大侵犯，到頭來還是拉法的130萬至140萬人能去哪？加薩其他地區實際上已無法居住，沒有任何民生運作服務。以色列政府實際上正在兌現夷平加薩的放話。」

華盛頓郵報指出，許多在拉法的加薩居民為躲避以軍大規模進攻，準備再次出逃；居民形容目前拉法的恐懼氛圍顯而易見，尤其在以色列軍方12日一早為營救2名人質而造成拉法至少67死之後。

當前中東地區緊張持續升溫。以色列揚言對加薩與埃及邊境的拉法用兵，埃及官員警告這恐危害1979年的以埃和平條約。（譯者：李晉緯、陳亦偉）1130215