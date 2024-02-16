以色列派軍進入納瑟醫院 醫護被迫在砲火中逃難

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（中央社加薩走廊15日綜合外電報導）以色列今天派遣軍隊進入加薩南部的納瑟醫院，並說以色列人質可能被關押在此地。「無國界醫生組織」表示醫院今晨遭遇砲擊釀死傷，醫護人員被迫逃難，場面混亂。

法新社報導，醫療慈善機構「無國界醫生組織」（MSF）警告，現場的醫護人員被迫在「艱難到快撐不下去的環境中」救治病患。

以軍與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）分子這幾天在甘尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser Hospital）周圍地區激烈戰鬥。納瑟醫院是加薩走廊（Gaza Strip）南部數一數二大的醫療設施，也是目前加薩地區僅存少數仍在運作的醫院。

以色列指責哈瑪斯武裝分子將醫院用於軍事目的，並表示以軍在納瑟醫院中進行「精確且有限的行動」，「沒有義務」撤離患者或工作人員。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「來自已獲釋的人質等多個可靠情報來源指出，哈瑪斯在甘尤尼斯的納瑟醫院關押人質，那裡可能有我們人質的遺體。」

哈瑪斯治下的加薩衛生部通報說，最近幾天，數千名在醫院建築群中尋求庇護的人都被迫離開，包括患者在內。

加薩衛生部表示，納瑟醫院的情況「悲慘」，工作人員甚至無法將遺體移送太平間，因為可能有危險。

社群媒體上的影片顯示，醫院骨科病房據報遭到攻擊後，救援人員試圖將病房中患者轉移到更安全的地方。法新社目前無法獨立核實這段影片。

無國界醫生組織描述今天清晨納瑟醫院遭到砲擊、造成多人死傷後的「混亂場面」。

無國界醫生組織表示，「我們的醫護人員不得不逃離醫院，將病人留下」，有一名員工下落不明，另一名員工被以色列軍隊拘留。

世界衛生組織（WHO）曾說納瑟醫院「對整個加薩來說」是至關重要的設施。在加薩只有少數醫院還能夠運作，甚至只能部分運作。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130216