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以軍突擊納瑟醫院上百人受困 斷電釀患者缺氧亡

2024/2/17 15:34（2/17 16:22 更新）
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15日傷患湧入納瑟醫院。（安納杜魯新聞社）
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（中央社加薩走廊17日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」治下的加薩走廊衛生部說，納瑟醫院（Nasser Hospital）在以色列軍隊突擊後斷電，導致數名患者缺氧過世。受困醫院的民眾今天人心惶惶。

綜合法新社和路透社報導，加薩衛生部昨晚表示，納瑟醫院至少120名患者和5個醫療團隊受困，缺乏食物、飲水和電力。衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）說，兩名孕婦昨天在「艱辛的環境下」分娩，沒水沒食物，而且天氣寒冷無法取暖。

納瑟醫院是加薩走廊（Gaza Strip）數一數二大的醫療設施，位在南部大城甘尤尼斯（Khan Yunis），也是目前加薩僅存少數仍在運作的醫院。以軍和「哈瑪斯」（Hamas）分子近日在醫院周圍地區激烈交戰。

以軍本月15日進入納瑟醫院，軍方宣稱有「可靠情報」指出哈瑪斯去年10月7日擄走的人質被關在院區，有些人的遺體可能還在裡面。

以軍昨天表示已在醫院逮捕20人、查獲武器，還找到「標記以色列人質姓名的藥物」。

以軍說被捕的20名武裝分子參與了去年10月7日攻擊以色列的行動，以軍還對另外數十人問話。哈瑪斯否認醫院內有旗下人員，並稱以軍「謊話連篇，目的是掩蓋摧毀醫院的事實」。

一名基於安全考量不願具名的目擊者告訴法新社，以軍曾對「醫院內任何走動的人」開槍。

加薩衛生部也說，以軍突擊後，醫院便斷電，發電機也停止運轉，導致5名患者死亡；「鑒於整個院區現在全在以軍控制下」，以方要為此負責。

以色列軍方堅稱已盡一切努力保持醫院供電。聲明說：「部隊努力修復發電機，同時…特種部隊送來一台替代發電機。」

但世界衛生組織（WHO）昨天抨擊以軍行動，發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）告訴記者：「醫院情況進一步惡化意味著更多人命在旦夕。」

他說：「患者、醫護人員以及在醫院尋求庇護的平民理應得以安身，而不是葬身在那些治療場所。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130217

#以軍
#哈瑪斯
#盧映孜
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