以哈戰火持續加薩有如末日 聯合國援助機構也斷炊

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（中央社記者施婉清開羅18日專電）以哈戰爭持續延燒，以色列宣布將進攻加薩走廊最南部城市拉法（Rafah），將使巴勒斯坦平民無處可逃；聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」也憂心，援助工作被以色列百般阻撓，援助資金已面臨斷炊。

以哈戰爭進入第134天，加薩巴勒斯坦衛生部17日表示，自去年10月7日以哈開戰，加薩走廊已有2萬8858名平民喪生，將近7萬人受傷，其中多數是婦女和兒童。

加薩走廊在以哈去年10月開戰前就已是中東最貧窮的地區之一。加薩有多數地區都依賴來自區域外的糧食援助，經過這4個多月的戰爭，加薩已幾乎被夷為平地。

埃及媒體「金字塔報」報導，加薩走廊北部沿海地區的局勢尤其嚴峻，所有的人道援助車隊都被以色列拒絕進入加薩北部地區。

原本每天製作數千餐的非營利組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）17日表示，前幾日已被迫離開北部的加薩城。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）巴勒斯坦自治區辦事處主任戴多明尼哥（Andrea De Domenico）表示：「北部約有30萬人，我不知道他們是如何生存下來的。」

法新社記者詢問一名加薩北部婦女傑尼娜（Shadi Jenina）如何解決飢餓問題。傑尼娜說：「我們不斷從地上尋找和撿拾飛鳥和動物殘留的糧食，例如大麥、玉米、小麥和飼料，再將這些糧食磨碎成粉狀做成麵包。這種麵包很乾，不適合人類吃，但我們不得不吃。」

聯合國世界糧食計畫署稱，加薩人民正逐步面臨飢荒。國際法院（ICJ）警告，這將是一場「人道主義噩夢。」

聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約委員會」警告：「加薩走廊婦女在過去4個月內已埋葬了至少7729名兒童，而且還有5500名婦女不知道自己在下個月是否能順利生產。保護婦女和女孩的公約原則已受到了嚴重挑戰。」

以色列正準備對拉法發動地面攻擊，約140萬名巴勒斯坦人才剛從加薩北部逃抵至此座城市避難不久，他們的恐懼與日俱增。

「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）17日對瑞士媒體「Tamedia」表示，以色列現在還想摧毀UNRWA的援助工作。

拉扎里尼列舉出以色列議會採取的措施，包括取消UNRWA增值稅豁免，要求以色列阿什杜德港（Ashdod）承包商「停止為UNRWA處理某些食品運送」。

拉扎里尼也指出，自以哈去年10月開戰以來，以色列在加薩走廊襲擊了150多個由UNRWA為巴勒斯坦人提供庇護的設施。

拉扎里尼補充說，以色列近日指控UNRWA有工作人員參與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列的襲擊，儘管無具體證據，已讓包括美、英、德和日本在內的10多國暫停向UNRWA提供資金。

UNRWA已有4.38億美元的資金被凍結，相當於今年預期收入的一半以上。

拉扎里尼擔憂地說：「如果這些國家繼續扣留款項，UNRWA的資金和工作很快就會面臨風險。」

金字塔報報導，最近有指揮保護援助卡車車隊的警官被「針對性地」殺害，使安全分發援助任務變得幾乎難以達成。

美國政府的中東人道主義問題特使沙特菲德（David Satterfield）表示，有越來越多的犯罪集團以援助車隊為搶劫目標，還有人常在關卡附近舉行反對援助進入加薩的抗議活動，這些狀況已嚴重擾亂援助物資的運送和分發。

沙特菲德16日對卡內基國際和平基金會表示：「我們正與以色列政府合作，希望找出能安全護送物資的解決方式，讓援助持續下去。」（編輯：陳慧萍）1130218