停火會談還在進行 以色列空襲加薩最後堡壘拉法

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（中央社巴勒斯坦自治區加薩走廊22日綜合外電報導）以色列揚言出兵加薩走廊南部邊界城市拉法（Rafah）後，今天對拉法發動空襲。目前有大約140萬名巴勒斯坦人從加薩各地逃離戰火到當地避難。

法新社報導，全球強權正在努力斡旋以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，迄今未果。但美國特使今天預料將在以色列穿梭，力圖尋求一紙停火協議。

哈瑪斯去年10月攻擊以色列，引爆以哈戰爭。隨著平民死傷人數節節攀升，人道危機惡化，國際社會日益關切。

聯合國表示，4個多月來無情的戰火和空襲，幾乎將加薩走廊夷為平地，當地約240萬人口瀕臨饑荒邊緣。

拉法是加薩走廊最後一個未遭以色列地面部隊攻擊的城市，當地也是亟需物資由鄰國埃及進入加薩走廊的重要管道。

以色列之前已警告哈瑪斯若未在下月初穆斯林齋戒月前釋放以色列人質，以色列軍方將對拉法發動地面攻勢。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130222