拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動

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（中央社紐約27日綜合外電報導）以色列在加薩走廊與哈瑪斯武裝分子交戰。美國總統拜登說，以色列已同意不在齋戒月期間從事軍事活動，並表示由於有大量的巴勒斯坦人死亡，以色列可能會失去其餘國家的支持。

路透社報導，拜登是在現身美國國家廣播公司（NBC）「賽斯梅爾深夜脫口秀」（Late Night with Seth Meyers）時發表上述言論，他還說，以色列已承諾將讓巴勒斯坦人有可能自加薩南部拉法市（Rafah）撤出，再加強當地的作戰行動，以殲滅巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）。

拜登的這段言論是在昨天錄製，根據今天播出的內容，拜登說以哈雙方原則上同意在釋放人質時停火。

他說：「齋戒月即將來臨，以色列已同意，他們不會在齋戒月期間從事活動，以便讓我們有時間解救所有人質。」

2024年穆斯林聖月齋戒月預計將於3月10日開始，並於2024年4月9日傍晚結束。

拜登說，暫時停火可緩和以色列與鄰國的關係，並有助推動讓巴勒斯坦人建國的程序。

拜登說：「這讓我們有時間開始往許多阿拉伯國家準備邁進的方向前進。舉例來說，沙烏地阿拉伯準備承認以色列，約旦也準備承認，埃及等另6個國家也是。我一直在與卡達合作。」

他說：「如果我們促成…臨時停火，我們將能朝我們能改變動態的方向邁進，不是立即達成兩國方案，而是展開走向兩國方案的程序，這個程序將能確保以色列安全與巴勒斯坦人的獨立。」

拜登昨天說，他希望以巴衝突能在3月4日前停火。

然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已拒絕兩國方案的構想。

今年競選連任的民主黨籍總統拜登，由於對以色列表達堅定支持的立場，加上巴勒斯坦平民死亡人數居高不下，使得他流失美國年輕人與左傾進步派選民的支持。

哈瑪斯於去年10月7日越界展開突襲，殺害1200人並劫持253名人質，隨後以色列對加薩發動地面攻擊，根據加薩衛生當局，目前證實已有近3萬人喪生。

拜登說，以色列可能會失去全球其餘地區的支持。他說：「有太多無辜的民眾遭到殺害。以色列已減緩對拉法的攻擊。」

他說：「他們必須這麼做，他們已向我承諾，他們將保證有能力撤出拉法大量民眾，再挺進剷除其餘的哈瑪斯武裝分子。」

「但這是一個過程。以色列擁有絕大多數國家的壓倒性支持。如果沒有停手…他們將失去全球各地的支持。這不符合以色列的利益。」（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1130227