柏林影展出現反以色列言論引風波 德國要查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林26日綜合外電報導）德國政府發言人今天表示，有鑒於柏林影展得獎人在頒獎典禮現場發表「偏頗」言論、譴責以色列在加薩的戰爭，相關官員將著手進行調查。

法新社報導，以色列去年10月7日因為遭到巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲，進而向哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動猛轟。

這個月24日的柏林影展頒獎典禮中，多位得獎人遭控上台後發表有關以色列軍事突襲行動的反猶言論。

例如，美國電影工作者班羅素（Ben Russell）當天披著一條象徵巴勒斯坦民族主義的黑白兩色阿拉伯頭巾（Keffiyeh），並發言指控以色列以轟炸行動對加薩走廊民眾進行「種族滅絕」。

又例如，巴勒斯坦電影工作者巴瑟爾阿德拉（Basel Adra）上台後也直指巴勒斯坦人民遭以色列「屠殺」。這番話當時贏得現場觀眾的掌聲。

德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）今天在柏林（Berlin）告訴媒體說：「沒有人提起哈瑪斯10月7日恐攻（以色列）一事…讓人無法忍受。」她說，總理蕭茲（Olaf Scholz）「同意，不能允許這類偏頗的立場」。

文化部長羅斯（Claudia Roth）和柏林市長魏格納（Kai Wegner）同樣捲入風波：德國發行量第一的「畫報」（Bild）刊出的照片顯示，兩人似在巴瑟爾阿德拉發言後拍手鼓掌。

不過典禮隔天，魏格納在社群媒體發文表示反以言論「令人難以接受」，更說「在柏林，反猶沒有容身之地」。

霍夫曼表示，文化部長和柏林市長將檢討相關事件，並與影展接下來的負責人舉行會談，確保未來不重蹈覆轍。

二戰期間有數百萬名猶太人命喪納粹手中，在這段歷史影響下，德國自以哈戰爭去年10月7日爆發以來就堅定支持以色列。

法新社彙整的以色列官方數據顯示，哈瑪斯10月7日在以色列殺害了1160人；而根據哈瑪斯控制的加薩衛生單位數據，以色列緊接著在加薩發動的軍事行動，迄今已奪走至少2萬9782條人命。

柏林電影節收取龐大的政府資金。爭議爆發後，影展主辦單位昨天發布聲明，說得獎人的言論均屬「獨立且個人的意見，並不反映大會的立場」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130227